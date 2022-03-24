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وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن رد فعل الغرب حول الضمانات الأمنية
وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن رد فعل الغرب حول الضمانات الأمنية
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن كييف تتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا بشأن ضمانات أمنية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:10+0000
2022-03-24T09:10+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية: "نعم، نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا حول مشاركتهم المحتملة في هذا النموذج".وأضاف: "كانوا إيجابيين بشأن هذه الفكرة، على الرغم من أن هذا لا يزال قيد المناقشة، إلا أنني سعيد برد فعلهم الأولي".وتابع: "هذه هي القضية الوحيدة التي نناقشها معهم. كل شيء آخر هو جزء من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تكشف-حقائق-جديدة-تثبت-التدخل-الأمريكي-المباشر-في-تطوير-الأسلحة-البيولوجية-في-1060373865.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن رد فعل الغرب حول الضمانات الأمنية

09:10 GMT 24.03.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن كييف تتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا بشأن ضمانات أمنية.
وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية: "نعم، نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا حول مشاركتهم المحتملة في هذا النموذج".
وأضاف: "كانوا إيجابيين بشأن هذه الفكرة، على الرغم من أن هذا لا يزال قيد المناقشة، إلا أنني سعيد برد فعلهم الأولي".
وتابع: "هذه هي القضية الوحيدة التي نناقشها معهم. كل شيء آخر هو جزء من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الدفاع الروسية تكشف حقائق جديدة تثبت التدخل الأمريكي المباشر في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا
07:20 GMT
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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