https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-لمواصلة-التعاون-التجاري-مع-لبنان-1060396523.html
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لمواصلة التعاون التجاري مع لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لمواصلة التعاون التجاري مع لبنان
قال وزير الخارجية في إيران أمير عبد اللهيان إن بلاده على استعداد لمواصلة التعاون التجاري مع إيران. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:44+0000
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2022-03-24T13:44+0000
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وأشار الوزير بعد وصوله اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت إلى أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين لبنانيين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.وأوضح الوزير، بحسب وكالة أنباء "إرنا"، الإيرانية: "سأجرى مباحثات مفيدة وبناءة مع المسؤولين اللبنانيين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية".وأكد عبد اللهيان أنه منذ زيارته السابقة إلى لبنان وحتى اليوم "شهدنا تطورات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولى"، وتابع "اهتمام إيران ولبنان بعلاقاتهما الثنائية يستدعي إجراء مشاورات دقيقة مع المسؤولين اللبنانيين".وشدد الوزير على "استعداد إيران لمواصلة التعاون مع لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري".وأشار الوزير إلى أنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ "أعلنا استعداد إيران لبناء محتطين لتوليد الكهرباء بطاقة ألف ميغاواط وكذلك توسيع التعاون الاقتصادي الشامل معه".وأكد الوزير: "نحمل اليوم رسائل الشعب الإيراني الودية للشعب اللبناني العزيز".
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لمواصلة التعاون التجاري مع لبنان
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قال وزير الخارجية في إيران أمير عبد اللهيان إن بلاده على استعداد لمواصلة التعاون التجاري مع إيران.
وأشار الوزير بعد وصوله اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت إلى أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين لبنانيين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.
وأوضح الوزير، بحسب وكالة أنباء "إرنا"، الإيرانية: "سأجرى مباحثات مفيدة وبناءة مع المسؤولين اللبنانيين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية".
وأكد عبد اللهيان أنه منذ زيارته السابقة إلى لبنان وحتى اليوم "شهدنا تطورات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولى"، وتابع "اهتمام إيران ولبنان بعلاقاتهما الثنائية يستدعي إجراء مشاورات دقيقة مع المسؤولين اللبنانيين".
وشدد الوزير على "استعداد إيران لمواصلة التعاون مع لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري".
وأشار الوزير إلى أنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ "أعلنا استعداد إيران لبناء محتطين لتوليد الكهرباء بطاقة ألف ميغاواط وكذلك توسيع التعاون الاقتصادي الشامل معه".
وأكد الوزير: "نحمل اليوم رسائل الشعب الإيراني الودية للشعب اللبناني العزيز".