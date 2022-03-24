عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-موقف-بكين-الثابت-بشأن-القضية-الفلسطينية-1060415251.html
وزير الخارجية الصيني يؤكد موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية
وزير الخارجية الصيني يؤكد موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:10+0000
2022-03-24T15:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581886_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_a194e527fe9e1adf1842b7a7b7af8f9d.jpg
وقال وانغ، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الباكستانية، أن الصين ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني بقوة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضاف وانغ أن الصين توافق تماما على الدعوات التي صدرت في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية لا يجب أن تُهمش أو تُنسى، والظلم الذي دام أكثر من 50 عاما لا يجب أن يستمر".دعا الوزير الصيني، المجتمع الدولي إلى "رفض حالة اللامبالاة من جانب دول الغرب تجاه القضية الفلسطينية"، مشددا على أن الصين ستواصل الوقوف بقوة مع الفلسطينيين.وأوضح أن الصين لن توقف دعمها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يتم حل مشكلة فلسطين.ولفت الوزير إلى أن الصين ستلتزم بمقترح النقاط الأربع الذي قدمته لحل القضية الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النهوج المحددة التي قدمتها الصين بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن بكين تعتقد أنه يجب تعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه يجب دعم الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مزيد من الوحدة، حتى يستطيعوا تحقيق مصالحة داخلية حقيقية.
https://arabic.sputniknews.com/20210517/الصين-بسبب-عرقلة-أمريكا-لم-يتمكن-مجلس-الأمن-من-التحدث-بصوت-واحد-حول-الوضع-في-فلسطين-1048982580.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581886_172:0:2347:1631_1920x0_80_0_0_504dc29632303c42b2db5482e500aff2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الصين

وزير الخارجية الصيني يؤكد موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية

15:10 GMT 24.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANGوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
تابعنا عبرGoogle news
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية.
وقال وانغ، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الباكستانية، أن الصين ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني بقوة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2021
الصين: بسبب عرقلة أمريكا لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد حول الوضع في فلسطين
17 مايو 2021, 01:34 GMT
وأضاف وانغ أن الصين توافق تماما على الدعوات التي صدرت في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية لا يجب أن تُهمش أو تُنسى، والظلم الذي دام أكثر من 50 عاما لا يجب أن يستمر".
دعا الوزير الصيني، المجتمع الدولي إلى "رفض حالة اللامبالاة من جانب دول الغرب تجاه القضية الفلسطينية"، مشددا على أن الصين ستواصل الوقوف بقوة مع الفلسطينيين.
وأوضح أن الصين لن توقف دعمها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يتم حل مشكلة فلسطين.
ولفت الوزير إلى أن الصين ستلتزم بمقترح النقاط الأربع الذي قدمته لحل القضية الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النهوج المحددة التي قدمتها الصين بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن بكين تعتقد أنه يجب تعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه يجب دعم الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مزيد من الوحدة، حتى يستطيعوا تحقيق مصالحة داخلية حقيقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала