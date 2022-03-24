https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-موقف-بكين-الثابت-بشأن-القضية-الفلسطينية-1060415251.html

وزير الخارجية الصيني يؤكد موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الصيني يؤكد موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موقف بكين الثابت بشأن القضية الفلسطينية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T15:10+0000

2022-03-24T15:10+0000

2022-03-24T15:10+0000

أخبار فلسطين اليوم

الصين

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وقال وانغ، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الباكستانية، أن الصين ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني بقوة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضاف وانغ أن الصين توافق تماما على الدعوات التي صدرت في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية لا يجب أن تُهمش أو تُنسى، والظلم الذي دام أكثر من 50 عاما لا يجب أن يستمر".دعا الوزير الصيني، المجتمع الدولي إلى "رفض حالة اللامبالاة من جانب دول الغرب تجاه القضية الفلسطينية"، مشددا على أن الصين ستواصل الوقوف بقوة مع الفلسطينيين.وأوضح أن الصين لن توقف دعمها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يتم حل مشكلة فلسطين.ولفت الوزير إلى أن الصين ستلتزم بمقترح النقاط الأربع الذي قدمته لحل القضية الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النهوج المحددة التي قدمتها الصين بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن بكين تعتقد أنه يجب تعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه يجب دعم الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مزيد من الوحدة، حتى يستطيعوا تحقيق مصالحة داخلية حقيقية.

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