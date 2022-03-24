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وزير الخارجية الصيني يصل أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها
وزير الخارجية الصيني يصل أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها
وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إلى أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في البلاد في أغسطس/ آب 2021. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:44+0000
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كابول - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الأفغاني الرسمي عن ضياء أحمد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في طالبان قوله: "وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابول".وأضاف أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الصيني مع كبار مسؤولي طالبان لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية".وقرر مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة طالبان.وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحفيين.وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".وأضافت: "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.
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أخبار أفغانستان اليوم, الصين, العالم

وزير الخارجية الصيني يصل أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها

07:44 GMT 24.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إلى أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في البلاد في أغسطس/ آب 2021.
كابول - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الأفغاني الرسمي عن ضياء أحمد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في طالبان قوله: "وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابول".
وأضاف أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الصيني مع كبار مسؤولي طالبان لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية".
وقرر مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة طالبان.
وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.
كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحفيين.
وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".
وأضافت: "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".
يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.
وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.
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