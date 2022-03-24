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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-أهمية-التوصل-لحل-سلمي-للنزاع-1060390708.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأوكراني أهمية التوصل لحل سلمي للنزاع
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأوكراني أهمية التوصل لحل سلمي للنزاع
تلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، أكد خلاله أهمية التوصل لحل سلمي للأزمة الراهنة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:33+0000
2022-03-24T12:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
مصر
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونشرت الخارجية المصرية بيانا أكدت من خلاله أن سامح شكري قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره كوليبا، تناول "خلاله مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر".وشدد سامح شكري "على أهمية العمل نحو حقن الدماء مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع"، لافتا في هذا الإطار "إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك".وأطلع الوزير الأوكراني نظيره المصري على "آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلا عن مسار المفاوضات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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مصر, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأوكراني أهمية التوصل لحل سلمي للنزاع

12:33 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، أكد خلاله أهمية التوصل لحل سلمي للأزمة الراهنة.
ونشرت الخارجية المصرية بيانا أكدت من خلاله أن سامح شكري قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره كوليبا، تناول "خلاله مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر".
وشدد سامح شكري "على أهمية العمل نحو حقن الدماء مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع"، لافتا في هذا الإطار "إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك".
وأطلع الوزير الأوكراني نظيره المصري على "آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلا عن مسار المفاوضات".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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