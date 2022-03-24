https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الدفاع-الأمريكي-يؤكد-استمرار-واشنطن-في-إمداد-كييف-بالأسلحة-1060429029.html

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار واشنطن في إمداد كييف بالأسلحة

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار واشنطن في إمداد كييف بالأسلحة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إمداد كييف المستمر بالمعدات العسكرية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T21:57+0000

2022-03-24T21:57+0000

2022-03-24T21:57+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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أخبار أوكرانيا

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في بيان: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن اليوم (عبر الهاتف) مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لمناقشة الإمداد المتواصل بالمساعدات الدفاعية الفتاكة".ويشمل ذلك المساعدات الأمنية بقيمة مليار دولار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوضح أوستن أن بعض المعدات المعنية في الإعلان الأخير تتدفق الآن في طريقها إلى المنطقة.وأضاف كيربي: "شدد الوزير أوستن على عزم الولايات المتحدة المستمر دعم الجيش الأوكراني في دفاعه عن بلاده ضد الغزو الروسي غير المبرر، وأشاد بالمهارة والشجاعة التي تستخدم بها القوات الأوكرانية هذه الأسلحة والمنظومات".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، التوصل إلى حقائق جديدة حول تورط وزارة الدفاع الأمريكية، في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.قال كوناشينكوف للصحفيين إن خبراء قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية، التابعة للقوات المسلحة الروسية كشفوا، خلال دراسة الوثائق، عن حقائق جديدة تثبت مشاركة البنتاغون المباشرة في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم، قريبا، أصول الوثائق، التي تثبت أن المشروع البيولوجي "يو بي 2"، تم تطويره والموافقة عليه في البنتاغون.وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذا المشروع، هو إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص، وتضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل الممرض، من أماكن عثر عليها لدفن المواشي؛ كانت بهدف الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الأمريكي-يقوم-بزيارة-عاجلة-إلى-شمال-إفريقيا-وإسرائيل-1060428155.html

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