https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-خارجية-إيران-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-بيروت-1060391944.html

وزير خارجية إيران يبدأ زيارة رسمية إلى بيروت

وزير خارجية إيران يبدأ زيارة رسمية إلى بيروت

في إطار جولته الخارجية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى لبنان، اليوم الخميس، بعد أن زار موسكو الأسبوع الماضي، ودمشق يوم أمس. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T12:55+0000

2022-03-24T12:55+0000

2022-03-24T12:55+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0384e5810d744f96eaaf07120f20c1a4.jpg

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة، لوضع المسؤولين في المنطقة في أجواء المفاوضات القائمة حول الملف النووي الإيراني، إضافة إلى تأكيد رسالة إيران حول استمرار دعمها لحلفائها في المنطقة لا سيما في لبنان الذي يقف على أعتاب إجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل.بهذا السياق، قال النائب أيوب حميد إن "هذه الزيارة تأتي في إطار إطلاع المسؤولين أكان في سوريا أو لبنان على آخر التطورات في الملف النووي أو في ما يتعلق بالتطورات الإقليمية وهذا المناخ لجهة التقارب العربي السوري إذا صح القول".وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أنه "من الطبيعي أن يكون هناك حرص دائم من الجمهورية الإسلامية لما يمكن أن تقدمه هذه الدولة الصديقة للبنان من أمور يعنى بها المواطن"، مشيراً إلى أن "كل تطور إيجابي في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ينعكس إيجاباً لجهة تخفيف التشنجات وفتح قنوات جديدة بين القوى على المستوى الإقليمي لا سيما في الساحة العربية، وكل تطور إيجابي فيما يتعلق بالمباحثات الدولية لها أثر إيجابي على الواقع اللبناني".من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير ل"سبوتنيك" إنه "حسب المعلومات التي أعلنت، فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق وبيروت تأتي في إطار التشاور مع الحلفاء وبعض قيادات البلدين حول المفاوضات في الملف النووي في فيينا والتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والإقليمي".وأشار إلى أن "إيران حريصىة على تعزيز التعاون مع دول المنطقة، وتريد شرح ما يجري على صعيد المفاوضات ووجهة نظرها بشأن التطورات الحاصلة في فيينا، وعلى الصعيد الدولي خصوصاً بعد العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا".وأوضح قصير أنه "من الواضح أن إيران تعتبر أن هذه المرحلة دقيقة، مما يتطلب الحوار خصوصاً أننا نشهد متغيرات في المنطقة العربية من خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات والاستعداد لمرحلة ما بعد إتفاق فيينا وما يجري كذلك من اعتداءات إسرائيلية على سوريا والوضع في لبنان خصوصاً حاجته إلى الدعم الإيراني".بدأنا في الأيام الأخيرة نشهد متغيرات في الموقف العربي والدولي من الوضع اللبناني من خلال عودة الاهتمام الخليجي والعربي إلى لبنان والحديث عن احتمال عودة سفيري المملكة العربية السعودية والكويت إلى لبنان، والتعاون والتفاهم الفرنسي والسعودي من أجل تقديم المساعدات إلى لبنان والبعض يعتبر أن هذا نوع من التحضير للإنتخابات النيابية".كما لفت قصير إلى أن "الواقع اللبناني يشهد مزيداً من الاهتمام العربي والدولي"، مضيفاً:"الآن نمر في مرحلة انتقالية، لذلك هناك اهتمام دولي وعربي مجدداً في لبنان، الجميع يستعد لمرحلة ما بعد التفاهم حول الملف النووي في حال تم الحصول عليه، إضافة إلى مواكبة الانتخابات النيابية وما يمكن أن ينتج عنها في ظل الحديث عن التحضير لحوار أو مؤتمر لبناني-لبناني برعاية إقليمية لمعالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان".وكان قد وصل عبداللهيان إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى قادماً من دمشق، وسيجري مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي