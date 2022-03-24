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https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-خارجية-الصين-يعتبر-زيارته-لأفغانستان-بمثابة-خطوة-لتعزيز-العلاقات-الشاملة-بين-البلدين-1060385154.html
وزير خارجية الصين يعتبر زيارته لأفغانستان بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين
وزير خارجية الصين يعتبر زيارته لأفغانستان بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة "طالبان" على السلطة بالبلاد، في أغسطس/ آب 2021، تعتبر خطوة نحو... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:13+0000
2022-03-24T11:13+0000
الصين
أخبار أفغانستان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة "طالبان" عبد القهار بلخي، في بيان: "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".وأضاف البيان: "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مضيفًا أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".وتابع الوزير الصيني أن "بكين تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية"، معربًا عن "اعتراض بكين على العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان".من جانبه، أشاد وزير الخارجية بحكومة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى كابول ووصفها بأنها "رسالة إيجابية للأفغان والعالم".
الصين
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الصين, أخبار أفغانستان اليوم

وزير خارجية الصين يعتبر زيارته لأفغانستان بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين

11:13 GMT 24.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANGوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة "طالبان" على السلطة بالبلاد، في أغسطس/ آب 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة "طالبان" عبد القهار بلخي، في بيان: "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".
وأضاف البيان: "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مضيفًا أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".
وتابع الوزير الصيني أن "بكين تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية"، معربًا عن "اعتراض بكين على العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية بحكومة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى كابول ووصفها بأنها "رسالة إيجابية للأفغان والعالم".
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