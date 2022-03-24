عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/-تويتر-يعلن-حصول-ميزة-البحث-في-الرسائل-الخاصة-على-تحديث-مهم-ومنتظر-1060416152.html
‏ "تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر
‏ "تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر
أعلن موقع "تويتر" للتغريدات عن طرحه تحديثا ظل ينتظره مستخدميه لأشهر، والذي يتعلق بخاصية ‏البحث في قسم الرسائل الخاصة والمباشرة.‏ 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:19+0000
2022-03-24T15:19+0000
تويتر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029845_0:202:3073:1930_1920x0_80_0_0_659d66b1ffb3043a5bc3987dc55b4a0b.jpg
وقال "تويتر" في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يمكن الآن البحث في محتوى المحادثات واسترجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يقوم المستخدمين بكتابتها في خانة البحث، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة فقط على البحث عن أسماء الأشخاص أو الدردشات الجماعية.وظلت الترقية الجديدة منتظرة من جانب العديد من مستخدمي "تويتر" منذ وقت طويل، بعدما طرح موقع التغريدات ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تطبيق هواتف "أندرويد" في مايو/ أيار 2021، ووعد مستخدميه وقتها أن البحث عن المحتوى سيتم طرحه في وقت لاحق من ذلك العام.وكان "تويتر" طرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة لأول مرة عبر هواتف "آيفون"، قبل عامين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c90b0101a471d7f271f0604659d90fd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, مجتمع

‏ "تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر

15:19 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
تويتر
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبرGoogle news
أعلن موقع "تويتر" للتغريدات عن طرحه تحديثا ظل ينتظره مستخدميه لأشهر، والذي يتعلق بخاصية ‏البحث في قسم الرسائل الخاصة والمباشرة.‏
وقال "تويتر" في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يمكن الآن البحث في محتوى المحادثات واسترجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يقوم المستخدمين بكتابتها في خانة البحث، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة فقط على البحث عن أسماء الأشخاص أو الدردشات الجماعية.
وظلت الترقية الجديدة منتظرة من جانب العديد من مستخدمي "تويتر" منذ وقت طويل، بعدما طرح موقع التغريدات ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تطبيق هواتف "أندرويد" في مايو/ أيار 2021، ووعد مستخدميه وقتها أن البحث عن المحتوى سيتم طرحه في وقت لاحق من ذلك العام.
وكان "تويتر" طرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة لأول مرة عبر هواتف "آيفون"، قبل عامين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала