https://arabic.sputniknews.com/20220324/-تويتر-يعلن-حصول-ميزة-البحث-في-الرسائل-الخاصة-على-تحديث-مهم-ومنتظر-1060416152.html
"تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر
"تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر
أعلن موقع "تويتر" للتغريدات عن طرحه تحديثا ظل ينتظره مستخدميه لأشهر، والذي يتعلق بخاصية البحث في قسم الرسائل الخاصة والمباشرة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:19+0000
2022-03-24T15:19+0000
2022-03-24T15:19+0000
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وقال "تويتر" في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يمكن الآن البحث في محتوى المحادثات واسترجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يقوم المستخدمين بكتابتها في خانة البحث، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة فقط على البحث عن أسماء الأشخاص أو الدردشات الجماعية.وظلت الترقية الجديدة منتظرة من جانب العديد من مستخدمي "تويتر" منذ وقت طويل، بعدما طرح موقع التغريدات ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تطبيق هواتف "أندرويد" في مايو/ أيار 2021، ووعد مستخدميه وقتها أن البحث عن المحتوى سيتم طرحه في وقت لاحق من ذلك العام.وكان "تويتر" طرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة لأول مرة عبر هواتف "آيفون"، قبل عامين.
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سبوتنيك عربي
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تويتر, مجتمع
"تويتر" يعلن حصول ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تحديث مهم ومنتظر
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أعلن موقع "تويتر" للتغريدات عن طرحه تحديثا ظل ينتظره مستخدميه لأشهر، والذي يتعلق بخاصية البحث في قسم الرسائل الخاصة والمباشرة.
وقال "تويتر" في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يمكن الآن البحث في محتوى المحادثات واسترجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يقوم المستخدمين بكتابتها في خانة البحث، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة فقط على البحث عن أسماء الأشخاص أو الدردشات الجماعية.
وظلت الترقية الجديدة منتظرة من جانب العديد من مستخدمي "تويتر" منذ وقت طويل، بعدما طرح موقع التغريدات ميزة البحث في الرسائل الخاصة على تطبيق هواتف "أندرويد" في مايو/ أيار 2021، ووعد مستخدميه وقتها أن البحث عن المحتوى سيتم طرحه في وقت لاحق من ذلك العام.
وكان "تويتر" طرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة لأول مرة عبر هواتف "آيفون"، قبل عامين.