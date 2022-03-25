https://arabic.sputniknews.com/20220325/آبل-تحظر-بطاقة-مير-الروسية-عن-خدمات-الدفع-الخاصة-بها-1060435696.html
"آبل" تحظر بطاقة "مير" الروسية عن خدمات الدفع الخاصة بها
"آبل" تحظر بطاقة "مير" الروسية عن خدمات الدفع الخاصة بها
أعلنت شركة "آبل" عن حظر تحميل بطاقة "مير" الروسية الجديدة عن خدمة الدفع "Apple Pay". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:31+0000
2022-03-25T07:31+0000
2022-03-25T07:31+0000
اقتصاد
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وأعلنت "آبل" أن هذا الحظر بدأ من 24 مارس/ آذار كما وستتوقف البطاقات المحملة عن العمل.يذكر أنه في وقت سابق أعلنت عدد من البنوك والمصارف الروسية عن استعدادها لإصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي" الذي سيكون مربوطا بنظام "مير" الروسي.وذكرت قناة "إربي كا" الإقتصادية أن بنوكا روسية عدة أعلنت استعدادها للانتقال إلى نظام "يونيون باي" الصيني بدلا من "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتين المربوطتين بنظام سويفت.وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" اليوم الأحد، من "سبير بنك"، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك "بنك ألفا" و"بنك تينكوف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"آبل" تحظر بطاقة "مير" الروسية عن خدمات الدفع الخاصة بها
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أعلنت شركة "آبل" عن حظر تحميل بطاقة "مير" الروسية الجديدة عن خدمة الدفع "Apple Pay".
وأعلنت "آبل" أن هذا الحظر بدأ من 24 مارس/ آذار كما وستتوقف البطاقات
المحملة عن العمل.
وبحسب ما أعلن نظام الدفع الوطني "NSPK": "فقد أبلغت شركة "آبل" أنها ستعلق دعم بطاقات "مير" في خدمة الدفع الخاصة بـ Apple Pay. منذ 24 مارس، أصبح تحميل بطاقات جديدة من "مير" الجديدة في الخدمة غير متاح. ستوقف شركة آبل عمل البطاقات التي تم تنزيلها مسبقا خلال الأيام القليلة المقبلة".
يذكر أنه في وقت سابق أعلنت عدد من البنوك والمصارف الروسية عن استعدادها لإصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي" الذي سيكون مربوطا بنظام "مير" الروسي.
وذكرت قناة "إربي كا" الإقتصادية
أن بنوكا روسية عدة أعلنت استعدادها للانتقال إلى نظام "يونيون باي" الصيني بدلا من "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتين المربوطتين بنظام سويفت.
وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" اليوم الأحد، من "سبير بنك"، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك "بنك ألفا" و"بنك تينكوف".