https://arabic.sputniknews.com/20220325/آلاف-العاملين-في-قطاع-النقل-في-مدريد-يتظاهرون-احتجاجا-على-أسعار-الوقود-1060456791.html
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
احتج الآلاف من العاملين في قطاع النقل في مدريد فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وتجمع المتظاهرون حول مبنى وزارة النقل. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:21+0000
2022-03-25T14:21+0000
2022-03-25T14:21+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأعلنت "منصة حماية قطاع النقل"يوم 14 مارس/آذار عن إضراب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وتجري احتجاجات في البلاد، اليوم الجمعة، حيث نظم ممثلو المنصة مظاهرة في مدريد، وتجمع المتظاهرون عند باب وزارة النقل رغم مقترحات السلطات الهادفة لحل المشكلة.ووافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على تعويض 20 سنتا ن تكلفة لتر البنزين أو الديزل، ويقدر المبلغ الإجمالي للمساعدة بنحو 600 مليون يورو.وبالإضافة إلى ذلك، وعدت السلطات في وقت سابق بتخصيص 450 مليون أخرى كمساعدة مباشرة، وسيلتقي وزير النقل راكيل سانشيز مع ممثلي المضربين مساء اليوم الجمعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
احتج الآلاف من العاملين في قطاع النقل في مدريد فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وتجمع المتظاهرون حول مبنى وزارة النقل.
وأعلنت "منصة حماية قطاع النقل"يوم 14 مارس/آذار عن إضراب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وتجري احتجاجات في البلاد، اليوم الجمعة، حيث نظم ممثلو المنصة مظاهرة في مدريد، وتجمع المتظاهرون عند باب وزارة النقل رغم مقترحات السلطات الهادفة لحل المشكلة.
ووافقت الحكومة الإسبانية
، اليوم الجمعة، على تعويض 20 سنتا ن تكلفة لتر البنزين أو الديزل، ويقدر المبلغ الإجمالي للمساعدة بنحو 600 مليون يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، وعدت السلطات في وقت سابق بتخصيص 450 مليون أخرى كمساعدة مباشرة، وسيلتقي وزير النقل راكيل سانشيز مع ممثلي المضربين مساء اليوم الجمعة.