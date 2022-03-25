عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/آلاف-العاملين-في-قطاع-النقل-في-مدريد-يتظاهرون-احتجاجا-على-أسعار-الوقود-1060456791.html
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
احتج الآلاف من العاملين في قطاع النقل في مدريد فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وتجمع المتظاهرون حول مبنى وزارة النقل. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:21+0000
2022-03-25T14:21+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1047863540_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_6465d1499b96b6c4c5fb418cf5c28b67.jpg
وأعلنت "منصة حماية قطاع النقل"يوم 14 مارس/آذار عن إضراب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وتجري احتجاجات في البلاد، اليوم الجمعة، حيث نظم ممثلو المنصة مظاهرة في مدريد، وتجمع المتظاهرون عند باب وزارة النقل رغم مقترحات السلطات الهادفة لحل المشكلة.ووافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على تعويض 20 سنتا ن تكلفة لتر البنزين أو الديزل، ويقدر المبلغ الإجمالي للمساعدة بنحو 600 مليون يورو.وبالإضافة إلى ذلك، وعدت السلطات في وقت سابق بتخصيص 450 مليون أخرى كمساعدة مباشرة، وسيلتقي وزير النقل راكيل سانشيز مع ممثلي المضربين مساء اليوم الجمعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1047863540_44:0:980:702_1920x0_80_0_0_3fa4037d7f340992e993f40f82e4310a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي

آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود

14:21 GMT 25.03.2022
© AP Photo / Bernat Armangue انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 20 يناير 2021
 انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 20 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
احتج الآلاف من العاملين في قطاع النقل في مدريد فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وتجمع المتظاهرون حول مبنى وزارة النقل.
وأعلنت "منصة حماية قطاع النقل"يوم 14 مارس/آذار عن إضراب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وتجري احتجاجات في البلاد، اليوم الجمعة، حيث نظم ممثلو المنصة مظاهرة في مدريد، وتجمع المتظاهرون عند باب وزارة النقل رغم مقترحات السلطات الهادفة لحل المشكلة.
ووافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على تعويض 20 سنتا ن تكلفة لتر البنزين أو الديزل، ويقدر المبلغ الإجمالي للمساعدة بنحو 600 مليون يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، وعدت السلطات في وقت سابق بتخصيص 450 مليون أخرى كمساعدة مباشرة، وسيلتقي وزير النقل راكيل سانشيز مع ممثلي المضربين مساء اليوم الجمعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала