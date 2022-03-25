https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-تركيا-تعرض-على-روسيا-استخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-1060448000.html
أردوغان: تركيا تعرض على روسيا استخدام العملات الوطنية في التجارة
أردوغان: تركيا تعرض على روسيا استخدام العملات الوطنية في التجارة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة عرضت في السابق على موسكو استخدام العملات الوطنية في التجارة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:46+0000
2022-03-25T11:46+0000
2022-03-25T11:46+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
اقتصاد
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وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عند عودته من بروكسل: "عرضنا بالفعل هذا (التجارة بالعملة الوطنية) على روسيا في الأوقات العادية. قلنا: دعونا نفعل ذلك بعملتنا الوطنية، بعملتنا المحلية، بالروبل والليرة التركية".هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 23 مارس/ آذار، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى "بلدان غير صديقة" بالروبل.وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار". مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, اقتصاد
أردوغان: تركيا تعرض على روسيا استخدام العملات الوطنية في التجارة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة عرضت في السابق على موسكو استخدام العملات الوطنية في التجارة.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عند عودته من بروكسل: "عرضنا بالفعل هذا (التجارة بالعملة الوطنية) على روسيا في الأوقات العادية. قلنا: دعونا نفعل ذلك بعملتنا الوطنية، بعملتنا المحلية، بالروبل والليرة التركية".
هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 23 مارس/ آذار، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى "بلدان غير صديقة" بالروبل.
وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.
وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار". مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.
وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.