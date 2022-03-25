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أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية
أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية
وجه النائب الأول لرئيس حكومة "طالبان" دعوة للحكومة الروسية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:13+0000
2022-03-25T08:13+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عبد الغني برادر أوضح لمبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه يدعو الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس لاستثمار أموالهم في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأفغاني. وأكد أن أفغانستان توفر الأمن اللازم للمستثمرين والاستثمارات.ومن جانبه قال كابولوف إن وصول الوفد الروسي الذي يضم مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزرعة ووزارة الطاقة، يدل على استعداد روسيا للقيام بخطوات عملية وتوقيع اتفاقيات في ختام مباحثات فنية يحضرها رجال أعمال أفغان أيضا.وكان لمبعوث الرئيس الروسي أيضا لقاء مع القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، الذي دعا للتعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ولفت اهتمام مبعوث الرئيس الروسي إلى تهيؤ الفرصة السانحة للاعتراف بحكومته.
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أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية

08:13 GMT 25.03.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfieldأعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfield
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وجه النائب الأول لرئيس حكومة "طالبان" دعوة للحكومة الروسية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عبد الغني برادر أوضح لمبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه يدعو الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس لاستثمار أموالهم في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأفغاني. وأكد أن أفغانستان توفر الأمن اللازم للمستثمرين والاستثمارات.
ومن جانبه قال كابولوف إن وصول الوفد الروسي الذي يضم مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزرعة ووزارة الطاقة، يدل على استعداد روسيا للقيام بخطوات عملية وتوقيع اتفاقيات في ختام مباحثات فنية يحضرها رجال أعمال أفغان أيضا.
وكان لمبعوث الرئيس الروسي أيضا لقاء مع القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، الذي دعا للتعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ولفت اهتمام مبعوث الرئيس الروسي إلى تهيؤ الفرصة السانحة للاعتراف بحكومته.
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