https://arabic.sputniknews.com/20220325/أفغانستان-تفتح-أبوابها-أمام-الاستثمارات-الروسية-1060438161.html
أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية
أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية
وجه النائب الأول لرئيس حكومة "طالبان" دعوة للحكومة الروسية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:13+0000
2022-03-25T08:13+0000
2022-03-25T08:13+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060251980_0:138:2776:1700_1920x0_80_0_0_634b6e8a615550ac2016b579fdb98a35.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عبد الغني برادر أوضح لمبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه يدعو الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس لاستثمار أموالهم في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأفغاني. وأكد أن أفغانستان توفر الأمن اللازم للمستثمرين والاستثمارات.ومن جانبه قال كابولوف إن وصول الوفد الروسي الذي يضم مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزرعة ووزارة الطاقة، يدل على استعداد روسيا للقيام بخطوات عملية وتوقيع اتفاقيات في ختام مباحثات فنية يحضرها رجال أعمال أفغان أيضا.وكان لمبعوث الرئيس الروسي أيضا لقاء مع القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، الذي دعا للتعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ولفت اهتمام مبعوث الرئيس الروسي إلى تهيؤ الفرصة السانحة للاعتراف بحكومته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060251980_164:0:2613:1837_1920x0_80_0_0_76b718f0db5b39a13a39009a88af6f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أفغانستان تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية
تابعنا عبر
وجه النائب الأول لرئيس حكومة "طالبان" دعوة للحكومة الروسية.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك"، أن عبد الغني برادر أوضح لمبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه يدعو الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس لاستثمار أموالهم في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأفغاني. وأكد أن أفغانستان توفر الأمن اللازم للمستثمرين والاستثمارات.
ومن جانبه قال كابولوف إن وصول الوفد الروسي الذي يضم مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزرعة ووزارة الطاقة، يدل على استعداد روسيا للقيام بخطوات عملية وتوقيع اتفاقيات في ختام مباحثات فنية يحضرها رجال أعمال أفغان أيضا.
وكان لمبعوث الرئيس الروسي أيضا لقاء مع القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، الذي دعا للتعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ولفت اهتمام مبعوث الرئيس الروسي إلى تهيؤ الفرصة السانحة للاعتراف بحكومته.