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https://arabic.sputniknews.com/20220325/أوروغواي-والإكوادور-تتأهلان-إلى-كأس-العالم-في-قطر-1060431507.html
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
تأهلت الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين في التأهل المباشر عن أمريكا الجنوبية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T02:36+0000
2022-03-25T02:36+0000
منتخب الأوروغواي
بطولة كأس العالم 2022
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وفازت أوروغواي 1-صفر على بيرو فيما خسرت الإكوادور 3-1 أمام باراغواي، ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة.
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منتخب الأوروغواي, بطولة كأس العالم 2022

أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر

02:36 GMT 25.03.2022
© REUTERS / RAUL MARTINEZأوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / RAUL MARTINEZ
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تأهلت الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين في التأهل المباشر عن أمريكا الجنوبية.
وفازت أوروغواي 1-صفر على بيرو فيما خسرت الإكوادور 3-1 أمام باراغواي، ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.
وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة.
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