https://arabic.sputniknews.com/20220325/أوروغواي-والإكوادور-تتأهلان-إلى-كأس-العالم-في-قطر-1060431507.html
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
تأهلت الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين في التأهل المباشر عن أمريكا الجنوبية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T02:36+0000
2022-03-25T02:36+0000
2022-03-25T02:36+0000
منتخب الأوروغواي
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060431482_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_76856067a664959305b744aff475c073.jpg
وفازت أوروغواي 1-صفر على بيرو فيما خسرت الإكوادور 3-1 أمام باراغواي، ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060431482_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_59e196a83e3b1a4b9a7c454959547440.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب الأوروغواي, بطولة كأس العالم 2022
أوروغواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم في قطر
تابعنا عبر
تأهلت الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين في التأهل المباشر عن أمريكا الجنوبية.
وفازت أوروغواي 1-صفر على بيرو فيما خسرت الإكوادور 3-1 أمام باراغواي
، ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.
وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة.