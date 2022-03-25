https://arabic.sputniknews.com/20220325/إجلاء-وزير-الخارجية-الأيرلندي-أثناء-خطاب-له-بسبب-تهديد-أمني-1060453041.html
إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني
إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني
أعلن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، خلال إلقائه خطابا في مدينة بلفاست، وذلك بسبب تهديد أمني. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:06+0000
2022-03-25T13:06+0000
2022-03-25T13:06+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية في دبلن أن الشرطة أعلنت وقوع حادث أمني في موقع إلقاء كوفيني خطابا في مركز هوبن في بلفاست، مضيفا أن "الوزير ومرافقيه بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن"، جاء ذلك بعدما استجابت عناصر الشرطة لـ"تنبيه أمني" ونصحوا سائقي السيارات بتجنب المنطقة.من جانبه، قال كوفيني في تغريدة إنه "حزين ومحبط لأن شخصا ما قد تعرض لاعتداء"، وذلك وسط تقارير تفيد باختطاف شاحنة صغيرة وإجبار سائقها على الذهاب بالسيارة إلى المركز المجتمعي حيث كان كوفيني يلقي كلمة ضمن فاعليات حدث نظمته مؤسسة "جون وبات هيوم".يذكر أن جون هيوم، هو أحد الداعين إلى اتفاقية السلام لعام 1998 في أيرلندا الشمالية، والتي أنهت عقودًا من العنف الطائفي.وخفضت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية MI5 مؤخرا التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "كبير"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض مستوى التهديد في المقاطعة منذ عام 2010.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني
أعلن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، خلال إلقائه خطابا في مدينة بلفاست، وذلك بسبب تهديد أمني.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية في دبلن أن الشرطة أعلنت وقوع حادث أمني في موقع إلقاء كوفيني خطابا في مركز هوبن في بلفاست، مضيفا أن "الوزير ومرافقيه بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن"، جاء ذلك بعدما استجابت عناصر الشرطة لـ"تنبيه أمني" ونصحوا سائقي السيارات بتجنب المنطقة.
من جانبه، قال كوفيني
في تغريدة إنه "حزين ومحبط لأن شخصا ما قد تعرض لاعتداء"، وذلك وسط تقارير تفيد باختطاف شاحنة صغيرة وإجبار سائقها على الذهاب بالسيارة إلى المركز المجتمعي حيث كان كوفيني يلقي كلمة ضمن فاعليات حدث نظمته مؤسسة "جون وبات هيوم".
يذكر أن جون هيوم، هو أحد الداعين إلى اتفاقية السلام لعام 1998 في أيرلندا الشمالية، والتي أنهت عقودًا من العنف الطائفي.
وخفضت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية MI5 مؤخرا التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "كبير"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض مستوى التهديد في المقاطعة منذ عام 2010.