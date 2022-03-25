عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/إجلاء-وزير-الخارجية-الأيرلندي-أثناء-خطاب-له-بسبب-تهديد-أمني-1060453041.html
إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني
إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني
أعلن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، خلال إلقائه خطابا في مدينة بلفاست، وذلك بسبب تهديد أمني. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:06+0000
2022-03-25T13:06+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049013082_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_b525b0259d237eac0ff4209f285c01c7.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية في دبلن أن الشرطة أعلنت وقوع حادث أمني في موقع إلقاء كوفيني خطابا في مركز هوبن في بلفاست، مضيفا أن "الوزير ومرافقيه بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن"، جاء ذلك بعدما استجابت عناصر الشرطة لـ"تنبيه أمني" ونصحوا سائقي السيارات بتجنب المنطقة.من جانبه، قال كوفيني في تغريدة إنه "حزين ومحبط لأن شخصا ما قد تعرض لاعتداء"، وذلك وسط تقارير تفيد باختطاف شاحنة صغيرة وإجبار سائقها على الذهاب بالسيارة إلى المركز المجتمعي حيث كان كوفيني يلقي كلمة ضمن فاعليات حدث نظمته مؤسسة "جون وبات هيوم".يذكر أن جون هيوم، هو أحد الداعين إلى اتفاقية السلام لعام 1998 في أيرلندا الشمالية، والتي أنهت عقودًا من العنف الطائفي.وخفضت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية MI5 مؤخرا التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "كبير"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض مستوى التهديد في المقاطعة منذ عام 2010.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049013082_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_50e3a39e53f88e8d3072e8c9c51c3104.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي أثناء خطاب له بسبب تهديد أمني

13:06 GMT 25.03.2022
© REUTERS / LORRAINE O'SULLIVANوزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني
وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / LORRAINE O'SULLIVAN
أعلن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، خلال إلقائه خطابا في مدينة بلفاست، وذلك بسبب تهديد أمني.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية في دبلن أن الشرطة أعلنت وقوع حادث أمني في موقع إلقاء كوفيني خطابا في مركز هوبن في بلفاست، مضيفا أن "الوزير ومرافقيه بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن"، جاء ذلك بعدما استجابت عناصر الشرطة لـ"تنبيه أمني" ونصحوا سائقي السيارات بتجنب المنطقة.
من جانبه، قال كوفيني في تغريدة إنه "حزين ومحبط لأن شخصا ما قد تعرض لاعتداء"، وذلك وسط تقارير تفيد باختطاف شاحنة صغيرة وإجبار سائقها على الذهاب بالسيارة إلى المركز المجتمعي حيث كان كوفيني يلقي كلمة ضمن فاعليات حدث نظمته مؤسسة "جون وبات هيوم".
يذكر أن جون هيوم، هو أحد الداعين إلى اتفاقية السلام لعام 1998 في أيرلندا الشمالية، والتي أنهت عقودًا من العنف الطائفي.
وخفضت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية MI5 مؤخرا التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "كبير"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض مستوى التهديد في المقاطعة منذ عام 2010.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала