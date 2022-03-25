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https://arabic.sputniknews.com/20220325/إسبانيا-إضراب-للصيادين-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1060457272.html
إسبانيا... إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود
إسبانيا... إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود
أضرم الصيادون الإسبان النار في إطارات على جسر في مدينة أيامونتي (مجتمع الأندلس المستقل)، لربط إسبانيا والبرتغال، احتجاجا على رحلات المواطنين وتجار التجزئة إلى... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:24+0000
2022-03-25T14:30+0000
العالم
إسبانيا
أسعار النفط اليوم
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وبدأت مسيرة الاحتجاج، التي حضرها نحو 50 شخصا، صباح الجمعة. توجه المشاركون إلى الجسر وأضرموا النار في الإطارات، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالاتجاهين. وقد وصل إلى المكان عناصر من الحرس المدني والإطفاء حيث استمر العمل لمدة ساعة.وبحسب صحيفة "ذا لوكال" المحلية، فإن وكالات إنفاذ القانون تعمل الآن على التحقق من هوية المتظاهرين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.بعد مفاوضات استمرت أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوم الخميس 24 مارس، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقًا أوليًا مع نقابة نقل رئيسية لدعم الوقود لسائقي الشاحنات المضربين.هذا وبدأ إضراب لأجل غير مسمى في قطاع النقل في إسبانيا في 14 مارس/آذار الجاري، وتسبب في انقطاعات في تسليم المنتجات في جميع أنحاء البلاد ولم تؤد المفاوضات بين الحكومة والمضربين إلى نتائج، على الرغم من وعود السلطات بـ تعويض جزئي عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل.وعرضت الحكومة فعليا تخفيضا بنسبة 20 في المائة في أسعار الوقود لسائقي الشاحنات بين 1 أبريل و 30 يونيو ، ولكن بعد رفض التفاوض مع النقابات التي دعت بالفعل إلى الإضراب الذي شبهه البعض في مجلس الوزراء بـ "اليمين المتطرف"، بدلاً من ذلك، عملت مع اتحاد وطني، Comité Nacional de Transporte por Carretera، الذي لا يمثل حتى غالبية سائقي الشاحنات المضربين.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/آلاف-العاملين-في-قطاع-النقل-في-مدريد-يتظاهرون-احتجاجا-على-أسعار-الوقود-1060456791.html
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العالم, إسبانيا, أسعار النفط اليوم

إسبانيا... إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود

14:24 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 25.03.2022)
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Francisco Seco
أضرم الصيادون الإسبان النار في إطارات على جسر في مدينة أيامونتي (مجتمع الأندلس المستقل)، لربط إسبانيا والبرتغال، احتجاجا على رحلات المواطنين وتجار التجزئة إلى الدولة المجاورة للأسماك.
وبدأت مسيرة الاحتجاج، التي حضرها نحو 50 شخصا، صباح الجمعة. توجه المشاركون إلى الجسر وأضرموا النار في الإطارات، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالاتجاهين. وقد وصل إلى المكان عناصر من الحرس المدني والإطفاء حيث استمر العمل لمدة ساعة.
وبحسب صحيفة "ذا لوكال" المحلية، فإن وكالات إنفاذ القانون تعمل الآن على التحقق من هوية المتظاهرين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.
بعد مفاوضات استمرت أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوم الخميس 24 مارس، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقًا أوليًا مع نقابة نقل رئيسية لدعم الوقود لسائقي الشاحنات المضربين.
انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 20 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
آلاف العاملين في قطاع النقل في مدريد يتظاهرون احتجاجا على أسعار الوقود
14:21 GMT
هذا وبدأ إضراب لأجل غير مسمى في قطاع النقل في إسبانيا في 14 مارس/آذار الجاري، وتسبب في انقطاعات في تسليم المنتجات في جميع أنحاء البلاد ولم تؤد المفاوضات بين الحكومة والمضربين إلى نتائج، على الرغم من وعود السلطات بـ تعويض جزئي عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
وعرضت الحكومة فعليا تخفيضا بنسبة 20 في المائة في أسعار الوقود لسائقي الشاحنات بين 1 أبريل و 30 يونيو ، ولكن بعد رفض التفاوض مع النقابات التي دعت بالفعل إلى الإضراب الذي شبهه البعض في مجلس الوزراء بـ "اليمين المتطرف"، بدلاً من ذلك، عملت مع اتحاد وطني، Comité Nacional de Transporte por Carretera، الذي لا يمثل حتى غالبية سائقي الشاحنات المضربين.
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