https://arabic.sputniknews.com/20220325/إسبانيا-إضراب-للصيادين-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1060457272.html

إسبانيا... إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود

إسبانيا... إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أضرم الصيادون الإسبان النار في إطارات على جسر في مدينة أيامونتي (مجتمع الأندلس المستقل)، لربط إسبانيا والبرتغال، احتجاجا على رحلات المواطنين وتجار التجزئة إلى... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T14:24+0000

2022-03-25T14:24+0000

2022-03-25T14:30+0000

العالم

إسبانيا

أسعار النفط اليوم

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وبدأت مسيرة الاحتجاج، التي حضرها نحو 50 شخصا، صباح الجمعة. توجه المشاركون إلى الجسر وأضرموا النار في الإطارات، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالاتجاهين. وقد وصل إلى المكان عناصر من الحرس المدني والإطفاء حيث استمر العمل لمدة ساعة.وبحسب صحيفة "ذا لوكال" المحلية، فإن وكالات إنفاذ القانون تعمل الآن على التحقق من هوية المتظاهرين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.بعد مفاوضات استمرت أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوم الخميس 24 مارس، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقًا أوليًا مع نقابة نقل رئيسية لدعم الوقود لسائقي الشاحنات المضربين.هذا وبدأ إضراب لأجل غير مسمى في قطاع النقل في إسبانيا في 14 مارس/آذار الجاري، وتسبب في انقطاعات في تسليم المنتجات في جميع أنحاء البلاد ولم تؤد المفاوضات بين الحكومة والمضربين إلى نتائج، على الرغم من وعود السلطات بـ تعويض جزئي عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل.وعرضت الحكومة فعليا تخفيضا بنسبة 20 في المائة في أسعار الوقود لسائقي الشاحنات بين 1 أبريل و 30 يونيو ، ولكن بعد رفض التفاوض مع النقابات التي دعت بالفعل إلى الإضراب الذي شبهه البعض في مجلس الوزراء بـ "اليمين المتطرف"، بدلاً من ذلك، عملت مع اتحاد وطني، Comité Nacional de Transporte por Carretera، الذي لا يمثل حتى غالبية سائقي الشاحنات المضربين.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/آلاف-العاملين-في-قطاع-النقل-في-مدريد-يتظاهرون-احتجاجا-على-أسعار-الوقود-1060456791.html

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العالم, إسبانيا, أسعار النفط اليوم