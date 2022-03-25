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إسرائيل تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا
إسرائيل تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوجود ارتفاع مطرد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:08+0000
2022-03-25T08:08+0000
فيروس كورونا
إسرائيل
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وذكرت القناة الـ 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مؤشر معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفاع إلى 1.42%، مقارنة بأمس الخميس، والذي وصل إلى 1.39%.وأكدت الوزارة أنه تم تشخيص 12 ألف إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء نحو 66 ألف فحص، منها نحو 18% حالة إيجابية، في وقت وصفت حوالي 300 حالة منها بالخطيرة، وذلك بناء على أرقام وإحصاءات الوزارة نفسها.وأدت هذه النتائج والأرقام إلى زيادة عدد المرضى النشطين إلى 67.026 حالة، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض 10460 حالة.وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تسجيل حالة واحدة من المتحور الجديد "AB3"، قادمة من الخارج.
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فيروس كورونا, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إسرائيل تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

08:08 GMT 25.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAعامل يرتدي بدلة واقية يصل لتطهير كنيسة المهد كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا في بيت لحم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
عامل يرتدي بدلة واقية يصل لتطهير كنيسة المهد كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا في بيت لحم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوجود ارتفاع مطرد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت القناة الـ 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مؤشر معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفاع إلى 1.42%، مقارنة بأمس الخميس، والذي وصل إلى 1.39%.
وأكدت الوزارة أنه تم تشخيص 12 ألف إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء نحو 66 ألف فحص، منها نحو 18% حالة إيجابية، في وقت وصفت حوالي 300 حالة منها بالخطيرة، وذلك بناء على أرقام وإحصاءات الوزارة نفسها.
وأدت هذه النتائج والأرقام إلى زيادة عدد المرضى النشطين إلى 67.026 حالة، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض 10460 حالة.
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تسجيل حالة واحدة من المتحور الجديد "AB3"، قادمة من الخارج.
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