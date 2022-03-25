https://arabic.sputniknews.com/20220325/إسرائيل-تنظم-قمة-دولية-في-القدس-بمشاركة-دول-عربية-1060446811.html

إسرائيل تنظم "قمة دولية" في القدس بمشاركة دول عربية

إسرائيل تنظم "قمة دولية" في القدس بمشاركة دول عربية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T11:09+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html

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