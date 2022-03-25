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إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد
إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد
انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي، حسبما أفاد مصدر أمني. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:34+0000
2022-03-25T14:34+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله بأن "صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي"، وأوضح المصدر الأمني أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل، أوميد خشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي

إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد

14:34 GMT 25.03.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي، حسبما أفاد مصدر أمني.
ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله بأن "صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي"، وأوضح المصدر الأمني أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.
وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل، أوميد خشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".
وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.
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