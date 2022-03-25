https://arabic.sputniknews.com/20220325/إطلاق-صافرات-الإنذار-في-مطار-بغداد-1060457777.html
إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد
إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد
انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي، حسبما أفاد مصدر أمني. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:34+0000
2022-03-25T14:34+0000
2022-03-25T14:34+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله بأن "صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي"، وأوضح المصدر الأمني أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل، أوميد خشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد
انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي، حسبما أفاد مصدر أمني.
ونقلت "السومرية نيوز"
عن المصدر قوله بأن "صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي"، وأوضح المصدر الأمني أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.
وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل
، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل، أوميد خشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".
وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.