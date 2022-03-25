https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-الفيفا-تدرس-اعتماد-العربية-والروسية-كلغتين-رسميتين-جديدتين-لها--1060459298.html
إعلام: "الفيفا" تدرس اعتماد العربية والروسية كلغتين رسميتين جديدتين لها
إعلام: "الفيفا" تدرس اعتماد العربية والروسية كلغتين رسميتين جديدتين لها
يمكن أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اللغتين الروسية والعربية كلغات رسمية في المنظمة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:28+0000
2022-03-25T15:28+0000
2022-03-25T15:28+0000
رياضة
روسيا
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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "مؤتمر الفيفا المقبل، والذي سيعقد الأسبوع المقبل في الدوحة، سينظر في اقتراح إدخال لغات رسمية جديدة في المنظمة، وهي الروسية والبرتغالية والعربية".وتنص القوانين الحالية على استخدام ثلاث لغات في التوثيق والتواصل مع الاتحادات الأعضاء، وهي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، إضافة للغة رابعة، وهي الألمانية، حيث أن لها أيضًا مرتبة اللغة الرسمية لأسباب قانونية، حيث يقع مقر الفيفا في منطقة زيورخ الناطقة بالألمانية.وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا)، والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر، يوم 28 شباط/فبراير المنصرم.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/قطر-تعتبر-تصريحات-مدرب-المنتخب-الهولندي-حول-تنظيمها-كأس-العالم-سخافة-وسطحية-1060447670.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا, العالم العربي
إعلام: "الفيفا" تدرس اعتماد العربية والروسية كلغتين رسميتين جديدتين لها
يمكن أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اللغتين الروسية والعربية كلغات رسمية في المنظمة.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية
، إن "مؤتمر الفيفا المقبل، والذي سيعقد الأسبوع المقبل في الدوحة، سينظر في اقتراح إدخال لغات رسمية جديدة في المنظمة، وهي الروسية والبرتغالية والعربية".
وتنص القوانين الحالية على استخدام ثلاث لغات في التوثيق والتواصل مع الاتحادات الأعضاء، وهي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، إضافة للغة رابعة، وهي الألمانية، حيث أن لها أيضًا مرتبة اللغة الرسمية لأسباب قانونية، حيث يقع مقر الفيفا في منطقة زيورخ الناطقة بالألمانية.
وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا)، والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر، يوم 28 شباط/فبراير المنصرم.
وكشف بيان للاتحاد الأوروبي
لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.