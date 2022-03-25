https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-حصة-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-تنخفض-إلى-40-بنهاية-مارس-1060434241.html
إعلام: حصة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تنخفض إلى 40% بنهاية مارس
إعلام: حصة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تنخفض إلى 40% بنهاية مارس
أشارت تقارير إعلامية ألمانية أن حصة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا ستنخفض من 55% إلى 40% بنهاية مارس/ آذار. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:00+0000
2022-03-25T07:00+0000
2022-03-25T07:00+0000
اقتصاد
روسيا
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وبحسب ما نشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن البلاد ستخفض حصتها من الغاز الروسي إلى 40 في المئة بنهاية مارس.يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها للغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.وعلى خلفية رفض الولايات المتحدة استيراد النفط من الاتحاد الروسي، تتم مناقشة إجراء مماثل بانتظام في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. صرحت السلطات الألمانية مرارا وتكرارا أن مثل هذا الإجراء لا يزال جزءا من طريق ممكن للمضي قدما، ولكن في الوقت الحالي، ترى برلين أنه من الضروري الاستمرار في استيراد منتجات الطاقة الروسية، مع العمل بالتوازي على التخلص التدريجي في المستقبل من خلال تنويع نظام الطاقة.
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اقتصاد, روسيا
إعلام: حصة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تنخفض إلى 40% بنهاية مارس
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أشارت تقارير إعلامية ألمانية أن حصة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا ستنخفض من 55% إلى 40% بنهاية مارس/ آذار.
وبحسب ما نشرت صحيفة "شبيغل"
الألمانية، نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن البلاد ستخفض حصتها من الغاز الروسي إلى 40 في المئة بنهاية مارس.
يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها للغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما. وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق. تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.
وعلى خلفية رفض الولايات المتحدة استيراد النفط من الاتحاد الروسي، تتم مناقشة إجراء مماثل بانتظام في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. صرحت السلطات الألمانية مرارا وتكرارا أن مثل هذا الإجراء لا يزال جزءا من طريق ممكن للمضي قدما، ولكن في الوقت الحالي، ترى برلين أنه من الضروري الاستمرار في استيراد منتجات الطاقة الروسية، مع العمل بالتوازي على التخلص التدريجي في المستقبل من خلال تنويع نظام الطاقة.