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إعلام: مسلحون يختطفون رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو
إعلام: مسلحون يختطفون رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو
قالت تقارير إعلامية إن مسلحين قاموا باختطاف رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، علي الصابر. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:01+0000
2022-03-25T09:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ونقل موقع الوسط الليبي عن من وصفهم بأصدقاء الصابر أنه قد تم اختطافه ظهر أمس الخميس، على أيدي مسلحين من أمام منزله بحي أبي نواس وسط العاصمة طرابلس.وفيما أكدوا أنه اقتيد إلى جهة غير معلومة، أشاروا إلى أن من قام بعملية الاختطاف أربعة مسلحين بينهم شخص يرتدي زي الشرطة.وعن أسباب عملية الاختطاف قال أحد أصدقاء الصابر: "ربما تكون على خلفية الصراع على رئاسة الاتحاد الليبي للتايكوندو، وهو ما يفسر وقوعها قبيل 48 ساعة من انتخاب الرئيس، الذي يعد الصابر أبرز المرشحين لهذا المنصب".
https://arabic.sputniknews.com/20210810/الأمم-المتحدة-تدين-اختطاف-مسؤول-حكومي-رفيع-المستوى-في-ليبيا-بواسطة-مجهولين-1049815254.html
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أخبار ليبيا اليوم

إعلام: مسلحون يختطفون رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو

09:01 GMT 25.03.2022
© REUTERS / HAZEM AHMEDمدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021
مدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / HAZEM AHMED
قالت تقارير إعلامية إن مسلحين قاموا باختطاف رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، علي الصابر.
ونقل موقع الوسط الليبي عن من وصفهم بأصدقاء الصابر أنه قد تم اختطافه ظهر أمس الخميس، على أيدي مسلحين من أمام منزله بحي أبي نواس وسط العاصمة طرابلس.
الشرطة الليبية في مصراتة، ليبيا 1 أبريل  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2021
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وفيما أكدوا أنه اقتيد إلى جهة غير معلومة، أشاروا إلى أن من قام بعملية الاختطاف أربعة مسلحين بينهم شخص يرتدي زي الشرطة.

وقالوا: "لقد ترجلوا من سيارة نوع "هيونداي أكسنت" بيضاء اللون دون لوحات، قرب بيت علي الصابر، واعترضوا ابنه الذي كان موجودًا في المكان، وأمروه تحت التهديد أن يستدعي والده بحجة أنه تعرض لحادث، ما جعل الوالد يهرع إلى المكان، حيث كان المسلحون في انتظاره، وأجبروه على مرافقتهم تحت تهديد السلاح".

وعن أسباب عملية الاختطاف قال أحد أصدقاء الصابر: "ربما تكون على خلفية الصراع على رئاسة الاتحاد الليبي للتايكوندو، وهو ما يفسر وقوعها قبيل 48 ساعة من انتخاب الرئيس، الذي يعد الصابر أبرز المرشحين لهذا المنصب".
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