https://arabic.sputniknews.com/20220325/إم-بي-سي-تكشف-رسميا-عن-اسم-برنامج-رامز-جلال-في-رمضان-2022-1060460451.html
"إم بي سي" تكشف رسميا عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022
"إم بي سي" تكشف رسميا عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022
بدأت محطة "إم بي سي" السعودية في الترويج للنسخة الجديدة من برنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب المعروض خلال شهر رمضان للعام الحالي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:51+0000
2022-03-25T15:51+0000
2022-03-25T15:51+0000
رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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وتداول مستخدمو موقع "تويتر" الملصق الرسمي للبرنامج بعد أن تم طرحه في عدد من شوارع العاصمة المصرية القاهرة، والذي يكشف عن اسمه، وهو "رامز موفي ستار" أو "رامز نجم سينمائي".ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" مشاركة نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، في تقديمه إلى جانب رامز جلال، وفقا لما أكده المستشار الإعلامي للممثل البلجيكي في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية.وكانت "إم بي سي" طرحت الأسبوع الماضي أول ملصق دعائي لبرنامج رامز جلال الجديد، دون الكشف عن اسمه، وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار، تركي آل الشيخ.ويظهر رامز جلال في الملصق الدعائي بشعر أخضر اللون، ويحمل فانوس رمضان.وحقق رامز جلال شهرة واسعة على مدار السنوات الماضية من تقديم برامج مقالب في أصدقائه الفنانين، وكانت البداية مع برنامج "رامز قلب الأسد" ثم "رامز ثعلب الصحراء" ثم "رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، ثم انتفل لعرض برنامجه على شاشة "إم بي سي مصر" في النسخ التالية: "رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال" و"رامز مجنون رسمي" و"رامز عقله طار".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/فان-دام-يشارك-رامز-جلال-تقديم-برنامجه-للمقالب-في-رمضان-2022-1060247430.html
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رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
"إم بي سي" تكشف رسميا عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022
بدأت محطة "إم بي سي" السعودية في الترويج للنسخة الجديدة من برنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب المعروض خلال شهر رمضان للعام الحالي.
وتداول مستخدمو موقع "تويتر" الملصق الرسمي للبرنامج بعد أن تم طرحه في عدد من شوارع العاصمة المصرية القاهرة، والذي يكشف عن اسمه، وهو "رامز موفي ستار" أو "رامز نجم سينمائي".
ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" مشاركة نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، في تقديمه إلى جانب رامز جلال، وفقا لما أكده المستشار الإعلامي للممثل البلجيكي في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وكانت "إم بي سي" طرحت الأسبوع الماضي أول ملصق دعائي لبرنامج رامز جلال الجديد، دون الكشف عن اسمه، وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار، تركي آل الشيخ.
ويظهر رامز جلال في الملصق الدعائي بشعر أخضر اللون، ويحمل فانوس رمضان.
وحقق رامز جلال شهرة واسعة
على مدار السنوات الماضية من تقديم برامج مقالب في أصدقائه الفنانين، وكانت البداية مع برنامج "رامز قلب الأسد" ثم "رامز ثعلب الصحراء" ثم "رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، ثم انتفل لعرض برنامجه على شاشة "إم بي سي مصر" في النسخ التالية: "رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال" و"رامز مجنون رسمي" و"رامز عقله طار".