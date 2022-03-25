إيران: العلاقات مع السعودية ليست جيدة بسبب سلوكيات متناقضة منها إعدام 81 شخصا
16:09 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 16:10 GMT 25.03.2022)
© Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
© Abedal Kader Albai
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن العلاقات مع السعودية "تواجه مشكلات وتحديات"، ملقيا باللوم في ذلك على الإدارة السعودية.
وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع تلفزيون الميادين، أن "العلاقات مع السعودية ليست جيدة، لكن طهران ليست مسؤولة عن ذلك، وقد أبدت استعدادها لجولة حوار خامسة".
وقال "نعمل جاهدين على إبقاء باب الحوار مفتوحا لكن السعوديين لا يريدون علاقات طيبة مع إيران".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لـ #الميادين: "السعوديون لا يريدون علاقات طيبة معنا ولا ننسى استشهاد 460 حاجاً إيرانياً في حادثة #منة، ولدينا عتب وملاحظات على سياسات #السعودية لكننا لم نقطع علاقاتنا معها".#إيران@Amirabdolahian pic.twitter.com/BLLoHDNAIF— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 25, 2022
وأشار إلى أن "بعض السلوكيات المتناقضة وغير المناسبة، من جانب السعودية، تؤثر في العلاقات، ومن بين هذه السلوكيات إعدام 81 شخصا".
ولفت إلى أن السعودية "هي التي بادرت سابقا إلى قطع العلاقات مع إيران"، متابعا "لدينا عتب وملاحظات على سياسات السعودية لكننا لم نقطع علاقاتنا معها".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، قبل أيام، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.