https://arabic.sputniknews.com/20220325/إيران-تطالب-بالخروج-الفوري-للقوات-الأمريكية-من-الأراضي-السورية-1060436514.html
إيران تطالب بالخروج الفوري للقوات الأمريكية من الأراضي السورية
إيران تطالب بالخروج الفوري للقوات الأمريكية من الأراضي السورية
أدان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، عمليات نهب الثروات الطبيعية خاصة النفط والمحاصيل الزراعية في سوريا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:42+0000
2022-03-25T07:42+0000
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وطالب روانجي القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي السورية فورا وبلا قيد أو شرط، وهو ما صرح به في كلمة له، أمس الخميس، أمام اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تخت روانجي أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكاتها للسيادة السورية، قائلا: "إن هجمات الكيان الصهيوني على المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا في 7 مارس/ آذار 2022، انتهاك سافر للقوانين الدولية الإنسانية".وطالب الدبلوماسي الإيراني "مجلس الأمن الدولي مساءلة إسرائيل تجاه مثل هذه الأعمال العدوانية والخبيثة وكذلك تهديداته الصارخة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض الأمن والسلام في المنطقة للخطر".وأبدى المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع قلقه تجاه الوضع الإنساني في سوريا، مشيرا إلى أنه بناء على توقعات منظمة الأمم المتحدة، فإن حوالي 14.6 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهذه الإحصائية تشير إلى زيادة بنسبة 9% مقارنة مع العام 2021، لافتا إلى أن أزمة كورونا قد فاقمت الوضع الإنساني الهش في هذا البلد.وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن الحظر الأحادي ضد سوريا أثر كذلك على جهود المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية في سوريا.وشدد روانجي على أن الأزمة السورية لا يمكن حلها دون إنهاء الاحتلال واقتلاع جذور التهديدات الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تطلب-من-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-تقييم-الوجود-الأمريكي-في-سوريا---1060419113.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي
إيران تطالب بالخروج الفوري للقوات الأمريكية من الأراضي السورية
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أدان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، عمليات نهب الثروات الطبيعية خاصة النفط والمحاصيل الزراعية في سوريا.
وطالب روانجي القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي السورية
فورا وبلا قيد أو شرط، وهو ما صرح به في كلمة له، أمس الخميس، أمام اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
وذكرت وكالة إرنا
، صباح اليوم الجمعة، أن تخت روانجي أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكاتها للسيادة السورية، قائلا: "إن هجمات الكيان الصهيوني على المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا في 7 مارس/ آذار 2022، انتهاك سافر للقوانين الدولية الإنسانية".
وطالب الدبلوماسي الإيراني "مجلس الأمن الدولي مساءلة إسرائيل تجاه مثل هذه الأعمال العدوانية والخبيثة وكذلك تهديداته الصارخة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض الأمن والسلام في المنطقة للخطر".
وأبدى المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع قلقه تجاه الوضع الإنساني في سوريا
، مشيرا إلى أنه بناء على توقعات منظمة الأمم المتحدة، فإن حوالي 14.6 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهذه الإحصائية تشير إلى زيادة بنسبة 9% مقارنة مع العام 2021، لافتا إلى أن أزمة كورونا قد فاقمت الوضع الإنساني الهش في هذا البلد.
وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن الحظر الأحادي ضد سوريا أثر كذلك على جهود المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية في سوريا.
وشدد روانجي على أن الأزمة السورية لا يمكن حلها دون إنهاء الاحتلال واقتلاع جذور التهديدات الإرهابية.