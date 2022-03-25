https://arabic.sputniknews.com/20220325/إيران-تعلن-ارتفاع-إنتاجها-من-النفط-لمستوى-ما-قبل-العقوبات-الأمريكية-1060451136.html

إيران تعلن ارتفاع إنتاجها من النفط لمستوى ما قبل العقوبات الأمريكية

إيران تعلن ارتفاع إنتاجها من النفط لمستوى ما قبل العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، وصول إنتاجها من النفط إلى مستوى ما قبل العقوبات الأمريكية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T12:40+0000

2022-03-25T12:40+0000

2022-03-25T12:40+0000

إيران

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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طهران - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن "الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني تجاوزت 3.8 مليون برميل يوميا". وأوضح البيان أن "هذا الحجم يساوي الطاقة الإنتاجية لإيران قبل فرض العقوبات الأحادية الأمريكية".وأضاف أن "هذا الأمر مهم للغاية، لأنه بالإضافة إلى تلبية احتياجات المصافي المحلية، يمكن أن يفتح أمام إيران إمكانية لزيادة صادرات النفط واستعادة حصتها في سوق النفط العالمي".وتابع البيان: "قبل العقوبات، كانت طاقة إنتاج النفط الإيرانية حوالي 3.838 مليون برميل يوميًا، والتي انخفضت في السنوات السابقة بسبب انخفاض الاستثمار والعقوبات".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قال في وقت سابق، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية"، موضحا أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي، كما أكد أوجي عدم حاجة إيران لاستيراد البنزين في العام المقبل بعد هذه الإجراءات.وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/ آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.والسبت الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني، أن إنتاج إيران اليومي من النفط سيصل إلى 5.7 مليون برميل يومياً قريبا، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

https://arabic.sputniknews.com/20220302/إيران-صادرات-البضائع-غير-النفطية-تجاوزت-مستوى-45-مليار-دولار-في-11-شهرا-1059359700.html

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