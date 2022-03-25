https://arabic.sputniknews.com/20220325/إيطاليا-تغيب-عن-كأس-العالم-للمرة-الثانية-على-التوالي-فيديو-1060432499.html
إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي... فيديو
إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي... فيديو
فشلت إيطاليا في التأهل لمونديال قطر 2022، بعد خسارتها أمام مقدونيا الشمالية، مساء يوم الخميس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي، بهدف نظيف. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:31+0000
2022-03-25T05:31+0000
2022-03-25T05:31+0000
رياضة
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وسجل ألكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+2)، ليحرم إيطاليا للمرة الثانية من المشاركة بالمونديال.وليمنح تراجكوفسكي منتخب بلاده بطاقة التأهل لمواجهة البرتغال في المباراة الفاصلة.وعكس سير أحداث اللقاء، تمكن منتخب مقدونيا من تسجيل الهدف القاتل بالدقيقة (90+2) عن طريق تراجكوفسكي، الذي استلم كرة من بعد منتصف الملعب ليتوغل ويطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين الحارس دوناروما مودعا الكرة في الشباك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي... فيديو
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فشلت إيطاليا في التأهل لمونديال قطر 2022، بعد خسارتها أمام مقدونيا الشمالية، مساء يوم الخميس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي، بهدف نظيف.
وسجل ألكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+2)، ليحرم إيطاليا للمرة الثانية من المشاركة بالمونديال.
وليمنح تراجكوفسكي منتخب بلاده بطاقة التأهل لمواجهة البرتغال في المباراة الفاصلة.
وعكس سير أحداث اللقاء، تمكن منتخب مقدونيا من تسجيل الهدف القاتل بالدقيقة (90+2) عن طريق تراجكوفسكي، الذي استلم كرة من بعد منتصف الملعب ليتوغل ويطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين الحارس دوناروما مودعا الكرة في الشباك.