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https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأسبوع-في-صور-1060439415.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:51+0000
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة

الأسبوع في صور

10:51 GMT 25.03.2022
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© REUTERS / Adrees Latifامرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
امرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Adrees Latif
امرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Ari Jalalروزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشبان وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشبان وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/27
© REUTERS / Ari Jalal
روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشبان وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
© Sputnik . Valery Melnikov  / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
© REUTERS / Saiyna Bashir نساء من القوات المسلحة الباكستانية في مسيرة خلال العرض العسكري المخصص للعيد الوطنبي "يوم باكستان" في إسلام أباد، باكستان، 23 مارس 2022.
نساء من القوات المسلحة الباكستانية في مسيرة خلال العرض العسكري المخصص للعيد الوطنبي يوم باكستان في إسلام أباد، باكستان، 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/27
© REUTERS / Saiyna Bashir
نساء من القوات المسلحة الباكستانية في مسيرة خلال العرض العسكري المخصص للعيد الوطنبي "يوم باكستان" في إسلام أباد، باكستان، 23 مارس 2022.
© AFP 2022 / Dale De La Reyأشخاص يلتقطون صورًا للضباب المنتشر فوق هونغ كونغ، الصين 22 مارس 2022.
أشخاص يلتقطون صورًا للضباب المنتشر فوق هونغ كونغ، الصين 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Dale De La Rey
أشخاص يلتقطون صورًا للضباب المنتشر فوق هونغ كونغ، الصين 22 مارس 2022.
© REUTERS / Chris Jackson / Pool يلتقي الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج، بفريق الزلاجة الجماعية الوطني في جامايكا خلال زيارة إلى مدينة ترينش تاون، مسقط رأس موسيقى الريغي، في اليوم الرابع من جولة اليوبيل الملكية البلاتينية لمنطقة البحر الكاريبي في كينغستون، جامايكا 22 مارس 2022.
يلتقي الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج، بفريق الزلاجة الجماعية الوطني في جامايكا خلال زيارة إلى مدينة ترينش تاون، مسقط رأس موسيقى الريغي، في اليوم الرابع من جولة اليوبيل الملكية البلاتينية لمنطقة البحر الكاريبي في كينغستون، جامايكا 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Chris Jackson / Pool
يلتقي الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج، بفريق الزلاجة الجماعية الوطني في جامايكا خلال زيارة إلى مدينة ترينش تاون، مسقط رأس موسيقى الريغي، في اليوم الرابع من جولة اليوبيل الملكية البلاتينية لمنطقة البحر الكاريبي في كينغستون، جامايكا 22 مارس 2022.
© REUTERS / Lee Smithمنظر جوي لرسم رملي ضخم على شاطئ ساوث باي، أنشأه فريق "ساند إن يور آيز" (Sand in Your Eyes) لتسليط الضوء على قلق الشباب من فقدان الحياة البرية، في سكاربورو، بريطانيا، 23 مارس 2022.
منظر جوي لرسم رملي ضخم على شاطئ ساوث باي، أنشأه فريق ساند إن يور آيز (Sand in Your Eyes) لتسليط الضوء على قلق الشباب من فقدان الحياة البرية، في سكاربورو، بريطانيا، 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Lee Smith
منظر جوي لرسم رملي ضخم على شاطئ ساوث باي، أنشأه فريق "ساند إن يور آيز" (Sand in Your Eyes) لتسليط الضوء على قلق الشباب من فقدان الحياة البرية، في سكاربورو، بريطانيا، 23 مارس 2022.
© Sputnik . Valery Melnikov  / الذهاب إلى بنك الصورأهالي قرية فارفاروفكا، ينظرون إلى منزل يحترق بعد قصف الوات المسلحة الأوكرانية، منطقة لوغانسك، 21 مارس 2022
أهالي قرية فارفاروفكا، ينظرون إلى منزل يحترق بعد قصف الوات المسلحة الأوكرانية، منطقة لوغانسك، 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أهالي قرية فارفاروفكا، ينظرون إلى منزل يحترق بعد قصف الوات المسلحة الأوكرانية، منطقة لوغانسك، 21 مارس 2022
© AP Photo / Matt Dunhamستيلا موريس تقف أمام وسائل الإعلام ومن أجل المؤيدين، عند وصولها للزواج من شريكها مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في حفل زفاف صغير يقام داخل سجن بيلمارش شديد الحراسة، في جنوب شرق لندن، إنجلترا 23 مارس 2022.
ستيلا موريس تقف أمام وسائل الإعلام ومن أجل المؤيدين، عند وصولها للزواج من شريكها مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في حفل زفاف صغير يقام داخل سجن بيلمارش شديد الحراسة، في جنوب شرق لندن، إنجلترا 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Dunham
ستيلا موريس تقف أمام وسائل الإعلام ومن أجل المؤيدين، عند وصولها للزواج من شريكها مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في حفل زفاف صغير يقام داخل سجن بيلمارش شديد الحراسة، في جنوب شرق لندن، إنجلترا 23 مارس 2022.
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورفتيات بالزي الوطني خلال احتفالات النوروز في عشق آباد، تركمنستان، 21 مارس 2022
فتيات بالزي الوطني خلال احتفالات النوروز في عشق آباد، تركمنستان، 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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فتيات بالزي الوطني خلال احتفالات النوروز في عشق آباد، تركمنستان، 21 مارس 2022
© REUTERS / Pilar Olivares كلوديا ستيلا ألفيس دوس ريس، امرأة 24 عامًا، تسير بين القمامة التي تم التخلص منها على نهر أرويو فوندو في يوم المياه العالمي في ريو دي جانيرو، البرازيل، 22 مارس 2022.
كلوديا ستيلا ألفيس دوس ريس، امرأة 24 عامًا، تسير بين القمامة التي تم التخلص منها على نهر أرويو فوندو في يوم المياه العالمي في ريو دي جانيرو، البرازيل، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Pilar Olivares
كلوديا ستيلا ألفيس دوس ريس، امرأة 24 عامًا، تسير بين القمامة التي تم التخلص منها على نهر أرويو فوندو في يوم المياه العالمي في ريو دي جانيرو، البرازيل، 22 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jack Guez مشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022 حضر ما يقدر بثلاثة أرباع مليون يهودي متشدد في 20 مارس جنازة الحاخام النافذ، المعروف لدى أتباعه باسم "أمير التوراة"، مع تحذير السلطات الإسرائيلية من مخاطر الاكتظاظ الهائل. كان كانييفسكي، الذي توفي قبل يومين عن عمر يناهز 94 عامًا، شخصية رئيسية في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف.
مشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jack Guez
مشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022 حضر ما يقدر بثلاثة أرباع مليون يهودي متشدد في 20 مارس جنازة الحاخام النافذ، المعروف لدى أتباعه باسم "أمير التوراة"، مع تحذير السلطات الإسرائيلية من مخاطر الاكتظاظ الهائل. كان كانييفسكي، الذي توفي قبل يومين عن عمر يناهز 94 عامًا، شخصية رئيسية في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف.
© AP Photo / Alberto Saizفالاس تحترق خلال مهرجان "فالاس" التقليدي في فالنسيا، إسبانيا، 19 مارس 2022. "فالاس" عبارة عن هياكل عملاقة مصنوعة من الورق المقوى تصور الأحداث الجارية والشخصيات التي توضع فيها شخصيات أو "نينوتس" (Ninots).
فالاس تحترق خلال مهرجان فالاس التقليدي في فالنسيا، إسبانيا، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Saiz
فالاس تحترق خلال مهرجان "فالاس" التقليدي في فالنسيا، إسبانيا، 19 مارس 2022. "فالاس" عبارة عن هياكل عملاقة مصنوعة من الورق المقوى تصور الأحداث الجارية والشخصيات التي توضع فيها شخصيات أو "نينوتس" (Ninots).
© AP Photo / Thomas Padillaدمية تشخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مسيرة بقيادة مرشح اليسار المتطرف للانتخابات الرئاسية المقبلة جان لوك ميلينشون، في باريس، 20 مارس 2022. جان لوك ميلينشون الذي ترتفع نسبته في استطلاعات الرأي قبل في الانتخاتبات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 10 و 24 أبريل/ نيسان.
دمية تشخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مسيرة بقيادة مرشح اليسار المتطرف للانتخابات الرئاسية المقبلة جان لوك ميلينشون، في باريس، 20 مارس 2022. جان لوك ميلينشون الذي ترتفع نسبته في استطلاعات الرأي قبل في الانتخاتبات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 10 و 24 أبريل/ نيسان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Thomas Padilla
دمية تشخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مسيرة بقيادة مرشح اليسار المتطرف للانتخابات الرئاسية المقبلة جان لوك ميلينشون، في باريس، 20 مارس 2022. جان لوك ميلينشون الذي ترتفع نسبته في استطلاعات الرأي قبل في الانتخاتبات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 10 و 24 أبريل/ نيسان.
© Sputnik . Mikhail Voskresensky  / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تلتقط صورة سيلفي أثناء رمي مسحوق ملون في مهرجان "هولي ميلا" للثقافة الهندية في موسكو، 19 ماس 2022. مهرجان هولي هو عطلة هندوسية سنوية في الربيع والخصوبة، وتقام العطلة في موسكو للعام الرابع عشر على التوالي.
فتاة تلتقط صورة سيلفي أثناء رمي مسحوق ملون في مهرجان هولي ميلا للثقافة الهندية في موسكو، 19 ماس 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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فتاة تلتقط صورة سيلفي أثناء رمي مسحوق ملون في مهرجان "هولي ميلا" للثقافة الهندية في موسكو، 19 ماس 2022. مهرجان هولي هو عطلة هندوسية سنوية في الربيع والخصوبة، وتقام العطلة في موسكو للعام الرابع عشر على التوالي.
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhيحتفل الناس بهولي، مهرجان الألوان الهندوسي في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمال، الهند، 19 مارس 2022. المهرجان ، وهو احتفال بالطقس الدافئ والمحاصيل الجيدة وهزيمة الشر، يخرج الملايين من الناس لرمي البودرة على بعضهم البعض واللعب ببالونات الماء وبنادق الرش المشحونة بمساحيق ملونة.
يحتفل الناس بهولي، مهرجان الألوان الهندوسي في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمال، الهند، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
يحتفل الناس بهولي، مهرجان الألوان الهندوسي في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمال، الهند، 19 مارس 2022. المهرجان ، وهو احتفال بالطقس الدافئ والمحاصيل الجيدة وهزيمة الشر، يخرج الملايين من الناس لرمي البودرة على بعضهم البعض واللعب ببالونات الماء وبنادق الرش المشحونة بمساحيق ملونة.
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlinsأشخاص يخبئون من المطر تحت سيارة، بالقرب من مدخل قرية لو بالقرب من الموقع حيث تحطمت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية كانت متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو، في ووتشو، منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، الصين 23 مارس 2022.
أشخاص يخبئون من المطر تحت سيارة، بالقرب من مدخل قرية لو بالقرب من الموقع حيث تحطمت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية كانت متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو، في ووتشو، منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، الصين 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
17/27
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
أشخاص يخبئون من المطر تحت سيارة، بالقرب من مدخل قرية لو بالقرب من الموقع حيث تحطمت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية كانت متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو، في ووتشو، منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، الصين 23 مارس 2022.
© AFP 2022 / Juan Mabromataأعضاء منظمة تمرد الانقراض البيئية يتظاهرون متنكرين بزي الأسماك في يوم المياه العالمي في بوينس آيرس، الأرجنتين 22 مارس 2022.
أعضاء منظمة تمرد الانقراض البيئية يتظاهرون متنكرين بزي الأسماك في يوم المياه العالمي في بوينس آيرس، الأرجنتين 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
18/27
© AFP 2022 / Juan Mabromata
أعضاء منظمة تمرد الانقراض البيئية يتظاهرون متنكرين بزي الأسماك في يوم المياه العالمي في بوينس آيرس، الأرجنتين 22 مارس 2022.
© AFP 2022 / Aman Rochmanأشخاص يسيرون في عمل فني مصنوع من زجاجات المياه البلاستيكية كجزء من حملة توعية في يوم المياه العالمي في مالانغ، جاوة الشرقية، غندونيسيا 22 مارس 2022.
أشخاص يسيرون في عمل فني مصنوع من زجاجات المياه البلاستيكية كجزء من حملة توعية في يوم المياه العالمي في مالانغ، جاوة الشرقية، غندونيسيا 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
19/27
© AFP 2022 / Aman Rochman
أشخاص يسيرون في عمل فني مصنوع من زجاجات المياه البلاستيكية كجزء من حملة توعية في يوم المياه العالمي في مالانغ، جاوة الشرقية، غندونيسيا 22 مارس 2022.
© AP Photo / Bebeto Matthewsعرض أزياء خريف وشتاء 2022 من رالف لورين، في نيويورك، الولايات المتحدة 22 مارس 2022
عرض أزياء خريف وشتاء 2022 من رالف لورين، في نيويورك، الولايات المتحدة 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
20/27
© AP Photo / Bebeto Matthews
عرض أزياء خريف وشتاء 2022 من رالف لورين، في نيويورك، الولايات المتحدة 22 مارس 2022
© AFP 2022 / Munir Uz Zamanالناس يشاهدون العبارة التي تم إنقاذها في أعقاب حادث في نهر شيتالاكشيا في نارايانغاني، بنغلادش، 21 مارس 2022. لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ويعتقد أن العشرات في عداد المفقودين بعد اصطدام ناقلة سائبة بعبّارة صغيرة في نهر بالقرب من عاصمة بنغلاديش في مارس 20.
الناس يشاهدون العبارة التي تم إنقاذها في أعقاب حادث في نهر شيتالاكشيا في نارايانغاني، بنغلادش، 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
21/27
© AFP 2022 / Munir Uz Zaman
الناس يشاهدون العبارة التي تم إنقاذها في أعقاب حادث في نهر شيتالاكشيا في نارايانغاني، بنغلادش، 21 مارس 2022. لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ويعتقد أن العشرات في عداد المفقودين بعد اصطدام ناقلة سائبة بعبّارة صغيرة في نهر بالقرب من عاصمة بنغلاديش في مارس 20.
© AFP 2022 / Christof Stacheلاعبة خط وسط بمنتخب "بايرن ميونيخ" الألمانية جوليا جوين، تقفز للحصول على الكرة خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بايرن ميونيخ ضد "باريس سان جيرمان" في ميونيخ، جنوب ألمانيا، 22 مارس 2022.
لاعبة خط وسط بمنتخب بايرن ميونيخ الألمانية جوليا جوين، تقفز للحصول على الكرة خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في ميونيخ، جنوب ألمانيا، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
22/27
© AFP 2022 / Christof Stache
لاعبة خط وسط بمنتخب "بايرن ميونيخ" الألمانية جوليا جوين، تقفز للحصول على الكرة خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بايرن ميونيخ ضد "باريس سان جيرمان" في ميونيخ، جنوب ألمانيا، 22 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية تظهر ماشية في المياه الضحلة لنهر شط العرب في مدينة البصرة الساحلية جنوب العراق، 21 مارس 2022. تقع البصرة على مجرى شط العرب المائي الذي شكله التقاء نهري دجلة والفرات الذي يصب في الخليج. استحوذت المياه المالحة من البحر على 300 كيلومتر من النهر. المياه العادمة التي ينتجها العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، تسمم أيضا نهري دجلة والفرات.
صورة جوية تظهر ماشية في المياه الضحلة لنهر شط العرب في مدينة البصرة الساحلية جنوب العراق، 21 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية تظهر ماشية في المياه الضحلة لنهر شط العرب في مدينة البصرة الساحلية جنوب العراق، 21 مارس 2022. تقع البصرة على مجرى شط العرب المائي الذي شكله التقاء نهري دجلة والفرات الذي يصب في الخليج. استحوذت المياه المالحة من البحر على 300 كيلومتر من النهر. المياه العادمة التي ينتجها العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، تسمم أيضا نهري دجلة والفرات.
© REUTERS / Waseem Khan أنصار الحزب السياسي الحاكم باكستان تحريك إنصاف، رددوا شعارات أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام دار السند، حيث تم إيواء الأعضاء المنشقين في الجمعية الوطنية، حسب قولهم، من قبل أحزاب المعارضة في إسلام أباد، باكستان 18 مارس 2022.
أنصار الحزب السياسي الحاكم باكستان تحريك إنصاف، رددوا شعارات أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام دار السند، حيث تم إيواء الأعضاء المنشقين في الجمعية الوطنية، حسب قولهم، من قبل أحزاب المعارضة في إسلام أباد، باكستان 18 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
24/27
© REUTERS / Waseem Khan
أنصار الحزب السياسي الحاكم باكستان تحريك إنصاف، رددوا شعارات أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام دار السند، حيث تم إيواء الأعضاء المنشقين في الجمعية الوطنية، حسب قولهم، من قبل أحزاب المعارضة في إسلام أباد، باكستان 18 مارس 2022.
© REUTERS / Antara Foto / Novaa Wahyudiنمر سومطرة محنط (Panthera tigris sumatrae) تم جمعه من قبل مجلس الحفاظ على الموارد الطبيعية كدليل تم حرقه في باليمبانغ، إندونيسيا 18 مارس 2022.
نمر سومطرة محنط (Panthera tigris sumatrae) تم جمعه من قبل مجلس الحفاظ على الموارد الطبيعية كدليل تم حرقه في باليمبانغ، إندونيسيا 18 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
25/27
© REUTERS / Antara Foto / Novaa Wahyudi
نمر سومطرة محنط (Panthera tigris sumatrae) تم جمعه من قبل مجلس الحفاظ على الموارد الطبيعية كدليل تم حرقه في باليمبانغ، إندونيسيا 18 مارس 2022.
© AFP 2022 / Chandan Khannaالمحتفلون يرقصون في شارع لاس أولاس في فورت لودرديل، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 مارس 2022. الموسيقى والرقص والكحول وملابس السباحة - عطلة الربيع في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سبرينغ بريك" (استراحةالربيع)، تجلب الآلاف من الشباب إلى جنوب فلوريدا كل عام لبضعة أيام من المرح غير المنضبط، الأمر الذي يثير استياء السكان في مدن مثل ميامي بيتش.
المحتفلون يرقصون في شارع لاس أولاس في فورت لودرديل، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
26/27
© AFP 2022 / Chandan Khanna
المحتفلون يرقصون في شارع لاس أولاس في فورت لودرديل، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 مارس 2022. الموسيقى والرقص والكحول وملابس السباحة - عطلة الربيع في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سبرينغ بريك" (استراحةالربيع)، تجلب الآلاف من الشباب إلى جنوب فلوريدا كل عام لبضعة أيام من المرح غير المنضبط، الأمر الذي يثير استياء السكان في مدن مثل ميامي بيتش.
© Sputnik . Monzer Saidوقفة تضامنية عفوية دعماً لروسيا قيادة وشعباً في حربها ضد النازيين الجدد، في جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا 22 مارس 2022
وقفة تضامنية عفوية دعماً لروسيا قيادة وشعباً في حربها ضد النازيين الجدد، في جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Monzer Said
وقفة تضامنية عفوية دعماً لروسيا قيادة وشعباً في حربها ضد النازيين الجدد، في جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا 22 مارس 2022
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