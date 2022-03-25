الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Jack Guez مشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022 حضر ما يقدر بثلاثة أرباع مليون يهودي متشدد في 20 مارس جنازة الحاخام النافذ، المعروف لدى أتباعه باسم "أمير التوراة"، مع تحذير السلطات الإسرائيلية من مخاطر الاكتظاظ الهائل. كان كانييفسكي، الذي توفي قبل يومين عن عمر يناهز 94 عامًا، شخصية رئيسية في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف.