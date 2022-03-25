https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-خطتها-لتوسيع-أنظمة-تحذير-من-الطقس-تشمل-كل-سكان-الأرض-1060464128.html
الأمم المتحدة تكشف عن خطتها لتوسيع أنظمة تحذير من الطقس تشمل كل سكان الأرض
الأمم المتحدة تكشف عن خطتها لتوسيع أنظمة تحذير من الطقس تشمل كل سكان الأرض
أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن هدف لها تسعى لتحقيقه في خلال الخمس سنوات القادمة، والذي ستوفر من خلال أنظمة إنذار مبكر من أحداث الطقس الكارثية، وذلك في سبيل... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:05+0000
2022-03-25T18:05+0000
2022-03-25T18:05+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال مسؤولو الأمم المتحدة في إعلان لهم، الأسبوع الحالي، إن "هذه الأنظمة تتضمن تقنية للتنبؤ بأنظمة الطقس الخطرة، والقدرة على مشاركة تلك التنبؤات مع الجمهور، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات قبل هبوب العواصف والفيضانات وموجات الحر والجفاف، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية"، وفقا لبيان رسمي.ودعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى "استثمار 1.5 مليار دولار في أنظمة الإنذار المبكر على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في البلدان التي تشتد فيها الحاجة، متوقعة عائدا كبيرا على هذا الاستثمار".وقالت الوكالة في بيانها إن "كل 800 مليون دولار تنفق على مثل هذه الأنظمة تساعد في تجنب ما يصل إلى 16 مليار دولار من الأضرار كل عام في الدول النامية، بالإضافة إلى منح الناس مزيدا من الوقت للاستعداد والعثور على مأوى، ويمكن للمتنبئين حتى التنبؤ بمسار العاصفة وتحديد المجتمعات التي قد تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة".وأضافت أنه "على الرغم من تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ، فإن عدد الوفيات المرتبطة بها انخفض في الواقع بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك بفضل تنبؤات الطقس الأكثر دقة والجهود الاستباقية لتنسيق الاستجابة للكوارث".ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في التغطية الكوكبية لأنظمة الإنذار المبكر، فقد كلّفت الأمم المتحدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بوضع خطة سويا خلال العام الحالي، والتي سيتم عرضها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر المناخ الرئيسي القادم للأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دراسة-تغير-المناخ-دفع-الكثير-من-الطيور-إلى-وضع-بيضها-قبل-الأوان-1060433779.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تكشف عن خطتها لتوسيع أنظمة تحذير من الطقس تشمل كل سكان الأرض
أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن هدف لها تسعى لتحقيقه في خلال الخمس سنوات القادمة، والذي ستوفر من خلال أنظمة إنذار مبكر من أحداث الطقس الكارثية، وذلك في سبيل إنقاذ الأرواح.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة في إعلان لهم، الأسبوع الحالي، إن "هذه الأنظمة تتضمن تقنية للتنبؤ بأنظمة الطقس الخطرة، والقدرة على مشاركة تلك التنبؤات مع الجمهور، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات قبل هبوب العواصف والفيضانات وموجات الحر والجفاف، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية"، وفقا لبيان رسمي
.
ودعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى "استثمار 1.5 مليار دولار في أنظمة الإنذار المبكر على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في البلدان التي تشتد فيها الحاجة، متوقعة عائدا كبيرا على هذا الاستثمار".
وقالت الوكالة في بيانها إن "كل 800 مليون دولار تنفق على مثل هذه الأنظمة تساعد في تجنب ما يصل إلى 16 مليار دولار من الأضرار كل عام في الدول النامية، بالإضافة إلى منح الناس مزيدا من الوقت للاستعداد والعثور على مأوى، ويمكن للمتنبئين حتى التنبؤ بمسار العاصفة وتحديد المجتمعات التي قد تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة".
وأضافت أنه "على الرغم من تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ، فإن عدد الوفيات المرتبطة بها انخفض في الواقع بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك بفضل تنبؤات الطقس الأكثر دقة والجهود الاستباقية لتنسيق الاستجابة للكوارث".
ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في التغطية الكوكبية لأنظمة الإنذار المبكر، فقد كلّفت الأمم المتحدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بوضع خطة سويا خلال العام الحالي، والتي سيتم عرضها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر المناخ الرئيسي القادم للأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر.