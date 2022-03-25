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https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على "جاسوس أوكراني" في موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على "جاسوس أوكراني" في موسكو
أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" في موسكو عن اعتقال مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة، وذلك للاشتباه في قيامه بالتجسس. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:24+0000
2022-03-25T11:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واعتقل مكتب الأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة، العميل الذي يحمل الاسم المستعار "ماليش"، بينما اسمه الحقيقي هو "روداس أ.ف"، للاشتباه بارتكابه جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، ألا وهي "التجسس"، ويحمل العميل جنسيتين اثنتين، وهما الأوكرانية والبولندية.وقال مكتب الأمن الفيدرالي إنه ثبت أن "المشتبه به تم تجنيده في جهاز سري تابع لجهاز الأمن الأوكراني، وواظب على نشاط سري تحت اسم مستعار عملي ماليش".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في عام 2019، وصل المعتقل إلى موسكو من أجل توسيع القدرات العملياتية للقيام بأنشطة استخباراتية، فقد دخل إحدى الجامعات الروسية الرائدة في كلية العلوم السياسية".وأردف: "بناء على تعليمات من إدارة أمن الدولة الأوكرانية، قام روداس بجمع ونقل المعلومات المتعلقة بالسياسيين، والصحفيين الأوكران العاملين في روسيا، والذين يعارضون نظام كييف الحالي".وأوضح: "وعند محاولة الحصول على بيانات تتعلق بأفراد عسكريين يشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اعتقل المشتبه به في موسكو".وتابع مكتب الأمن الفيدرالي: "وأثناء الاستجواب، اعترف بالتعاون مع دائرة الأمن الأوكرانية، وسرد ظروف تجنيده، وطبيعة المهام المنجزة وطرق نقل المعلومات إلى إدارة أمن الدولة الأوكرانية، وأيضًا أنه أثناء الدراسة في أكاديمية الفنون العسكرية في وارسو، تحت الاسم المستعار فوكس، تعاون مع وكالة المخابرات البولندية، وقدم معلومات حول الطلاب من بيلاروسيا وأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ضحايا-أوكرانيا-بين-مطرقة-الواقع-وسندان-استغلال-الإعلام-الغربي-1060385278.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على "جاسوس أوكراني" في موسكو

10:24 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 11:10 GMT 25.03.2022)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية)، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية)، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" في موسكو عن اعتقال مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة، وذلك للاشتباه في قيامه بالتجسس.
واعتقل مكتب الأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة، العميل الذي يحمل الاسم المستعار "ماليش"، بينما اسمه الحقيقي هو "روداس أ.ف"، للاشتباه بارتكابه جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، ألا وهي "التجسس"، ويحمل العميل جنسيتين اثنتين، وهما الأوكرانية والبولندية.
وقال مكتب الأمن الفيدرالي إنه ثبت أن "المشتبه به تم تجنيده في جهاز سري تابع لجهاز الأمن الأوكراني، وواظب على نشاط سري تحت اسم مستعار عملي ماليش".
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
1/1
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في عام 2019، وصل المعتقل إلى موسكو من أجل توسيع القدرات العملياتية للقيام بأنشطة استخباراتية، فقد دخل إحدى الجامعات الروسية الرائدة في كلية العلوم السياسية".
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وأردف: "بناء على تعليمات من إدارة أمن الدولة الأوكرانية، قام روداس بجمع ونقل المعلومات المتعلقة بالسياسيين، والصحفيين الأوكران العاملين في روسيا، والذين يعارضون نظام كييف الحالي".
وأوضح: "وعند محاولة الحصول على بيانات تتعلق بأفراد عسكريين يشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اعتقل المشتبه به في موسكو".
وتابع مكتب الأمن الفيدرالي: "وأثناء الاستجواب، اعترف بالتعاون مع دائرة الأمن الأوكرانية، وسرد ظروف تجنيده، وطبيعة المهام المنجزة وطرق نقل المعلومات إلى إدارة أمن الدولة الأوكرانية، وأيضًا أنه أثناء الدراسة في أكاديمية الفنون العسكرية في وارسو، تحت الاسم المستعار فوكس، تعاون مع وكالة المخابرات البولندية، وقدم معلومات حول الطلاب من بيلاروسيا وأوكرانيا".
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