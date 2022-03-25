https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمين-المساعد-لاتحاد-الشغل-التونسي-ليس-هناك-منظومة-دعم-واضحة-1060448991.html
الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي: ليس هناك منظومة دعم واضحة
الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي: ليس هناك منظومة دعم واضحة
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة، إنه لا توجد في البلاد منظومة واضحة للدعم. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:01+0000
2022-03-25T12:01+0000
2022-03-25T12:01+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الطاهري، تأكيده على أهمية مراجعة منظومة الدعم وتقنينها، معتبرا أنه ليس هناك منظومة دعم واضحة ولا صندوق دعم واضح ولا مناشير واضحة لتسيير الدعم.وتابع الطاهري قائلا إنه "لا يجب الاكتفاء بمراجعة دعم المواد الأساسية بل يجب النظر أيضا في الدعم الموجه للمؤسسات"، مشيرا إلى أن "المؤسسات العمومية تعيش بعض الاضطرابات حيث سعت الدولة إلى تحطيمها"، على حد تعبيره.وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، قد صرح بأن "جميع المواطنين التونسيين فقراء"، وذلك في ظل موجة التضخم العالمية.ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الطبوبي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمس الثلاثاء، شدد خلالها على أن المساس بالقطاع العام وقوت الشعب "خط أحمر".وطالب الطبوبي بأن تتناسب الأجور مع ارتفاع الأسعار، قائلا إن ''جميع المواطنين في تونس فقراء حتى الأستاذ والطبيب مستحقين للدعم في الأسعار''.وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين الماضي، إنه وضع حدا للتلاعب بقوت المواطنين، وذلك بعد مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي: ليس هناك منظومة دعم واضحة
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة، إنه لا توجد في البلاد منظومة واضحة للدعم.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن الطاهري، تأكيده على أهمية مراجعة منظومة الدعم وتقنينها، معتبرا أنه ليس هناك منظومة دعم واضحة ولا صندوق دعم واضح ولا مناشير واضحة لتسيير الدعم.
وتابع الطاهري قائلا إنه "لا يجب الاكتفاء بمراجعة دعم المواد الأساسية بل يجب النظر أيضا في الدعم الموجه للمؤسسات"، مشيرا إلى أن "المؤسسات العمومية تعيش بعض الاضطرابات حيث سعت الدولة إلى تحطيمها"، على حد تعبيره.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، قد صرح بأن "جميع المواطنين التونسيين فقراء"، وذلك في ظل موجة التضخم العالمية.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن الطبوبي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمس الثلاثاء، شدد خلالها على أن المساس بالقطاع العام وقوت الشعب "خط أحمر".
وطالب الطبوبي بأن تتناسب الأجور مع ارتفاع الأسعار، قائلا إن ''جميع المواطنين في تونس فقراء حتى الأستاذ والطبيب مستحقين للدعم في الأسعار''.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين الماضي، إنه وضع حدا للتلاعب بقوت المواطنين، وذلك بعد مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.