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https://arabic.sputniknews.com/20220325/الإمارات-ترفض-التدخلات-الأجنبية-في-سوريا-وتدعو-مجلس-الأمن-لإيجاد-حلول-فعالة-للأزمة-1060444430.html
الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في سوريا وتدعو مجلس الأمن لإيجاد حلول فعالة للأزمة
الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في سوريا وتدعو مجلس الأمن لإيجاد حلول فعالة للأزمة
شددت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما فيها... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:17+0000
2022-03-25T10:17+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة خلال جلسة بمجلس الأمن حول سوريا، الخميس، إن "هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية لأن استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي"، وفق قولها.وأجرى الرئيس السوري زيارة لدولة الإمارات، مساء الجمعة الماضية، أجرى خلالها مباحثات منفصلة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/هيئة-البث-القمة-المصرية-الإماراتية-الإسرائيلية-تناولت-زيارة-الأسد-للإمارات-1060340822.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في سوريا وتدعو مجلس الأمن لإيجاد حلول فعالة للأزمة

10:17 GMT 25.03.2022
© REUTERS / WAMالرئيس السوري، بشار الأسد، يلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس/ آذار 2022
الرئيس السوري، بشار الأسد، يلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / WAM
شددت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما فيها أزمة سوريا.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة خلال جلسة بمجلس الأمن حول سوريا، الخميس، إن "هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية لأن استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي"، وفق قولها.

وأكدت أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات، جاءت في إطار إيماننا بضرورة وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإداراتها".

الرئيس السوري، بشار الأسد، يلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
هيئة البث: القمة المصرية الإماراتية الإسرائيلية تناولت زيارة الأسد للإمارات
23 مارس, 10:51 GMT
وجددت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رفض "التدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتها".
وأجرى الرئيس السوري زيارة لدولة الإمارات، مساء الجمعة الماضية، أجرى خلالها مباحثات منفصلة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
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