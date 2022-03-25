https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتوسيع-العقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-بسبب-أوكرانيا-1060431778.html
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع العقوبات على روسيا وبيلاروس بسبب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع العقوبات على روسيا وبيلاروس بسبب أوكرانيا
جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T03:58+0000
2022-03-25T03:58+0000
2022-03-25T03:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780670_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_70b6a204109727818d0ff4912814f934.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان للمجلس الأوروبي، أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-لوكاشينكو-والمزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1060430870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780670_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_d7111a39e5041d40941caab0cb20528f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع العقوبات على روسيا وبيلاروس بسبب أوكرانيا
تابعنا عبر
جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان للمجلس الأوروبي، أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية
والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.
ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.