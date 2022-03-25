https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-يرسل-مبعوثا-لطهران-1060467943.html
الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثا لطهران
الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثا لطهران
يتوجه مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بإيران إلى طهران، يوم السبت، للاجتماع مع المفاوض الإيراني في المحادثات النووية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T20:14+0000
2022-03-25T20:14+0000
2022-03-25T20:14+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d246651f39dc3ff9471dfd594327120c.jpg
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في 23 مارس/آذار الجاري، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده "التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا".وشدد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا"، مؤكدا أن إيران مستعدة تماما للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في مفاوضات فيينا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب مفاوضات فيينا، مؤكدين على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0c4a3baecd2136991c6d6517b409ef39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثا لطهران
يتوجه مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بإيران إلى طهران، يوم السبت، للاجتماع مع المفاوض الإيراني في المحادثات النووية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في 23 مارس/آذار الجاري، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده "التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا".
وشدد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا"، مؤكدا أن إيران مستعدة تماما للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في مفاوضات فيينا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.
وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي
آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب مفاوضات فيينا، مؤكدين على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.