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البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك
البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك
أفاد البنك المركزي الروسي في بيان له أنه اعتبارًا من 28 مارس/آذار، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت في السوق المحلية، حتى نهاية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:22+0000
2022-03-25T16:22+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال البنك: "من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية للمعادن الثمينة ، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت ابتداء من 28 مارس 2022. وسيكون السعر من 28 مارس إلى 30 يونيو 2022 5000 روبل لكل 1 غرام".وتجدر الإشارة إلى أن مستوى السعر المحدد يجعل من الممكن ضمان إمدادات مستقرة من الذهب والعمل المستمر لصناعة تعدين الذهب في العام الحالي.وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه ، بعد الفترة المحددة، يمكن تعديل سعر شراء الذهب مع مراعاة التوازن الناشئ بين العرض والطلب في السوق المحلية.
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روسيا, العالم, اقتصاد

البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك

16:22 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أفاد البنك المركزي الروسي في بيان له أنه اعتبارًا من 28 مارس/آذار، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت في السوق المحلية، حتى نهاية يونيو/حزيران، ستقدم الجهة التنظيمية خمسة آلاف روبل مقابل 1 غرام من المعدن الثمين.
وقال البنك: "من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية للمعادن الثمينة ، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت ابتداء من 28 مارس 2022. وسيكون السعر من 28 مارس إلى 30 يونيو 2022 5000 روبل لكل 1 غرام".
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى السعر المحدد يجعل من الممكن ضمان إمدادات مستقرة من الذهب والعمل المستمر لصناعة تعدين الذهب في العام الحالي.
وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه ، بعد الفترة المحددة، يمكن تعديل سعر شراء الذهب مع مراعاة التوازن الناشئ بين العرض والطلب في السوق المحلية.
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