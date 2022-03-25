https://arabic.sputniknews.com/20220325/البنك-المركزي-الروسي-يحدد-موعد-شراء-الذهب-من-البنوك-1060461874.html
البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك
البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك
أفاد البنك المركزي الروسي في بيان له أنه اعتبارًا من 28 مارس/آذار، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت في السوق المحلية، حتى نهاية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:22+0000
2022-03-25T16:22+0000
2022-03-25T16:22+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال البنك: "من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية للمعادن الثمينة ، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت ابتداء من 28 مارس 2022. وسيكون السعر من 28 مارس إلى 30 يونيو 2022 5000 روبل لكل 1 غرام".وتجدر الإشارة إلى أن مستوى السعر المحدد يجعل من الممكن ضمان إمدادات مستقرة من الذهب والعمل المستمر لصناعة تعدين الذهب في العام الحالي.وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه ، بعد الفترة المحددة، يمكن تعديل سعر شراء الذهب مع مراعاة التوازن الناشئ بين العرض والطلب في السوق المحلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يحدد موعد شراء الذهب من البنوك
أفاد البنك المركزي الروسي في بيان له أنه اعتبارًا من 28 مارس/آذار، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت في السوق المحلية، حتى نهاية يونيو/حزيران، ستقدم الجهة التنظيمية خمسة آلاف روبل مقابل 1 غرام من المعدن الثمين.
وقال البنك: "من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية للمعادن الثمينة ، سيشتري بنك روسيا الذهب من المؤسسات الائتمانية بسعر ثابت ابتداء من 28 مارس 2022. وسيكون السعر من 28 مارس إلى 30 يونيو 2022 5000 روبل لكل 1 غرام".
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى السعر المحدد يجعل من الممكن ضمان إمدادات مستقرة من الذهب والعمل المستمر لصناعة تعدين الذهب في العام الحالي.
وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه ، بعد الفترة المحددة، يمكن تعديل سعر شراء الذهب مع مراعاة التوازن الناشئ بين العرض والطلب في السوق المحلية.