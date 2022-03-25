https://arabic.sputniknews.com/20220325/الثقافة-التونسية-هذه-حقيقة-إلغاء-معرض-الكتاب-في-تونس-1060436265.html
"الثقافة التونسية": هذه حقيقة إلغاء معرض الكتاب في تونس
"الثقافة التونسية": هذه حقيقة إلغاء معرض الكتاب في تونس
نفت وزارة الثقافة التونسية ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بإلغاء تنظيم الدورة 37 من معرض الكتاب التونسي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:39+0000
2022-03-25T07:39+0000
2022-03-25T07:39+0000
أخبار تونس اليوم
معرض الكتاب
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "يهمّ وزارة الشؤون الثقافية توضيح أنه، على عكس ما تمّ تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمّ إلغاء تنظيم الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب".وأوضحت الوزارة أن كل ما حدث هو أنه "قد تقرّر إعادته لموعده المعتاد في شهر أبريل/ نيسان من كل سنة".وشدد البيان على أن وزارة الشؤون الثقافية تؤكد أنّ "الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب ستنتظم خلال شهر أبريل 2023 ليعود بذلك المعرض لموعده الأصلي".
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, معرض الكتاب
"الثقافة التونسية": هذه حقيقة إلغاء معرض الكتاب في تونس
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نفت وزارة الثقافة التونسية ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بإلغاء تنظيم الدورة 37 من معرض الكتاب التونسي.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "يهمّ وزارة الشؤون الثقافية توضيح أنه، على عكس ما تمّ تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمّ إلغاء تنظيم الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب
".
وأوضحت الوزارة أن كل ما حدث هو أنه "قد تقرّر إعادته لموعده المعتاد في شهر أبريل/ نيسان من كل سنة".
وأشار بيان الوزارة التونسية إلى أن "تاريخ الدورة 36 من المعرض التي التأمت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 2021، هو موعد استثنائي بعد غيابه لسنتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا".
وشدد البيان على أن وزارة الشؤون الثقافية
تؤكد أنّ "الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب ستنتظم خلال شهر أبريل 2023 ليعود بذلك المعرض لموعده الأصلي".