https://arabic.sputniknews.com/20220325/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-مواقع-إثر-معارك-مع-أنصار-الله-جنوب-مأرب-النفطية-1060461015.html

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع إثر معارك مع "أنصار الله" جنوب مأرب النفطية

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع إثر معارك مع "أنصار الله" جنوب مأرب النفطية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، تحقيق تقدم ميداني إثر المعارك المستمرة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T15:53+0000

2022-03-25T15:53+0000

2022-03-25T15:53+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش]، حررت مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب".وأوضح أن "الجيش والمقاومة تمكنا خلال معارك الساعات الماضية من تحرير عدّة مواقع أبرزها الشهيد والفيّة جنوب مأرب".وقال إن "العشرات من عناصر "الحوثيين" سقطوا بين قتيل وجريح، وتدمير 3 عربات مدرعة و4 آليات بما عليها من عتاد وأفراد، بنيران الجيش على امتداد مسرح العمليات القتالية من جبهة الكسارة غرباً إلى جبهة أم ريش جنوباً".وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني وصفته بـ "الاستراتيجي" بالسيطرة على مواقع عسكرية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية جنوب مأرب، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة وقرون البور، بعد معارك مع الحوثيين.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير العام الماضي، قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/أنصار-الله-تقول-إنها-ستعلن-عن-تفاصيل-عملية-واسعة-في-العمق-السعودي-1060460181.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن