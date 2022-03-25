https://arabic.sputniknews.com/20220325/الحكومة-الروسية-توجه-بضمان-الأمن-الغذائي-للمواطنين-1060449831.html
الحكومة الروسية توجه "بضمان الأمن الغذائي" للمواطنين
الحكومة الروسية توجه "بضمان الأمن الغذائي" للمواطنين
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:38+0000
2022-03-25T12:38+0000
2022-03-25T12:38+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".وأصدر ميشوستين، يوم 11 مارس/ آذار، تعليمات للحكومة بمراقبة الوضع عن كثب في اقتصاد البلاد والمجال الاجتماعي والاستجابة بسرعة، بما في ذلك إعداد حزمة أخرى من مبادرات مكافحة الأزمة.وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية لتحسين استقرار الاقتصاد الروسي تحت العقوبات: "الآن من المهم للغاية مراقبة الوضع واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للتخفيف من تأثير مثل هذه التغييرات".وأضاف ميشوستين: "لدينا خطة للعمل المناهض للعقوبات، يجب ألا يتم تنفيذها فحسب، بل وتحديثها، باستمرار اعتمادا على تطور الأحداث. نحن بحاجة إلى الإعداد السريع لمجموعة ثالثة من المبادرات التشريعية، بالإضافة إلى عدد من اللوائح".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الحكومة الروسية توجه "بضمان الأمن الغذائي" للمواطنين
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر".
وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".
وأصدر ميشوستين، يوم 11 مارس/ آذار، تعليمات للحكومة بمراقبة الوضع عن كثب في اقتصاد البلاد والمجال الاجتماعي والاستجابة بسرعة، بما في ذلك إعداد حزمة أخرى من مبادرات مكافحة الأزمة.
وقال ميشوستين
في اجتماع للجنة الحكومية لتحسين استقرار الاقتصاد الروسي تحت العقوبات: "الآن من المهم للغاية مراقبة الوضع واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للتخفيف من تأثير مثل هذه التغييرات".
وأضاف ميشوستين: "لدينا خطة للعمل المناهض للعقوبات، يجب ألا يتم تنفيذها فحسب، بل وتحديثها، باستمرار اعتمادا على تطور الأحداث. نحن بحاجة إلى الإعداد السريع لمجموعة ثالثة من المبادرات التشريعية، بالإضافة إلى عدد من اللوائح".