https://arabic.sputniknews.com/20220325/الداخلية-المصرية-لا-صحة-لوجود-أعمال-تخل-بالأمن-في-المحافطات-1060454961.html
الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات
الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أعمال تخل بالأمن. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:40+0000
2022-03-25T13:40+0000
2022-03-25T13:40+0000
مصر
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وقال بيان لوزارة الداخلية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه لا صحة لما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات.وأضافت الوزارة في بيانها أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.وتابعت "يأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أعمال تخل بالأمن.
وقال بيان لوزارة الداخلية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه لا صحة لما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات.
وأضافت الوزارة في بيانها أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.
وتابعت "يأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية
خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة".