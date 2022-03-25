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الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات
الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أعمال تخل بالأمن. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:40+0000
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وقال بيان لوزارة الداخلية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه لا صحة لما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات.وأضافت الوزارة في بيانها أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.وتابعت "يأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة".
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الداخلية المصرية: لا صحة لوجود أعمال تخل بالأمن في المحافطات

13:40 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIعناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أعمال تخل بالأمن.
وقال بيان لوزارة الداخلية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه لا صحة لما تردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات.
وأضافت الوزارة في بيانها أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.
وتابعت "يأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة".
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