https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاعات-السعودية-تدمر-6-طائرات-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-باتجاه-المملكة-1060445298.html
الدفاعات السعودية تدمر 6 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة
الدفاعات السعودية تدمر 6 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:38+0000
2022-03-25T10:38+0000
2022-03-25T10:38+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف التحالف في بيان، أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.وأشار التحالف إلى أن تلك المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة.كما جدد التحالف دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، ولكنه لفت إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.وأعلن التحالف الأربعاء الماضي، تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.وأوضح أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي، أنه تم تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/جماعة-أنصار-الله-توجه-تحذيرا-إلى-التحالف-العربي-1060145168.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, قوات التحالف العربي
الدفاعات السعودية تدمر 6 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف التحالف في بيان، أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار التحالف إلى أن تلك المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة.
كما جدد التحالف دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، ولكنه لفت إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.
وأعلن التحالف الأربعاء الماضي، تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة
في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.
وأوضح أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي، أنه تم تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.