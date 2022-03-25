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https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لمنظومة-إسكندر-في-أوكرانيا-1060434360.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لمنظومة "إسكندر" في أوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لمنظومة "إسكندر" في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق صاروخ باليستي للمجمع التكتيكي "إسكندر إم" على قاعدة للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:12+0000
2022-03-25T07:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يُظهر الفيديو خروج المنظومة الصاروخية برفقة عربة نقل ونشرها في الموقع، وتجهيز الطاقم القتالي المركبة لإطلاق النار، ثم إطلاق صاروخ باليستي "9إم723"، ما ترك عمودًا من الدخان، يرتفع إلى السماء. يُظهر الفيديو أيضًا لقطات لإطلاق صواريخ "كروز إر-500" من منصات إطلاق أخرى.كما أشار رئيس طاقم المنظومة، أصيب المبنى، الذي كان يضم الفيلق الأجنبي وقاعدة التدريب، بصاروخ باليستي. وأوضح أنه "تم استخدام رأس حربي متفجر شديد الانفجار، دمر المبنى الذي يبلغ طوله 60 مترا بشكل شبه كامل وأصيب العدو".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لمنظومة "إسكندر" في أوكرانيا

07:12 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر إم"
منظومة صواريخ إسكندر إم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق صاروخ باليستي للمجمع التكتيكي "إسكندر إم" على قاعدة للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا.
يُظهر الفيديو خروج المنظومة الصاروخية برفقة عربة نقل ونشرها في الموقع، وتجهيز الطاقم القتالي المركبة لإطلاق النار، ثم إطلاق صاروخ باليستي "9إم723"، ما ترك عمودًا من الدخان، يرتفع إلى السماء. يُظهر الفيديو أيضًا لقطات لإطلاق صواريخ "كروز إر-500" من منصات إطلاق أخرى.
كما أشار رئيس طاقم المنظومة، أصيب المبنى، الذي كان يضم الفيلق الأجنبي وقاعدة التدريب، بصاروخ باليستي. وأوضح أنه "تم استخدام رأس حربي متفجر شديد الانفجار، دمر المبنى الذي يبلغ طوله 60 مترا بشكل شبه كامل وأصيب العدو".
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