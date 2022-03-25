https://arabic.sputniknews.com/20220325/الرئيس-الصيني-يهنئ-نظيره-الكوري-المنتخب-حديثا-1060458261.html

الرئيس الصيني يهنئ نظيره الكوري المنتخب حديثا

الرئيس الصيني يهنئ نظيره الكوري المنتخب حديثا

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثا، يون سوك يول. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T14:46+0000

2022-03-25T14:46+0000

2022-03-25T14:46+0000

الصين

كوريا الجنوبية

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وقدم شي التهاني إلى يون على انتخابه رئيسا لكوريا الجنوبية، وأوضح شي أن "الصين وكوريا الجنوبية جارتان متقاربتان دائمتان، لا يمكنهما الابتعاد عن بعضهما بعضا، وشريكتان لا تنفصلان".وأضاف شي: "الصين تولي دائما أهمية لعلاقاتها مع كوريا الجنوبية، وبفضل الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان، تطورت العلاقات الثنائية سريعا بطريقة شاملة، وأصبح البلدان شريكين استراتيجيين".ونوه شي إلى أن "الحقائق أثبتت أن تطور العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية يتماشى مع المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما، ويعزز السلام والتنمية الإقليميين".وأشار شي إلى أن "هذا العام يوافق الذكرى الـ30 لتأسيس علاقات دبلوماسية ثنائية، ويتعين على الجانبين استغلال هذه الفرصة للتمسك بالاحترام المتبادل، وتقوية الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز الصداقة بين الشعبين، والدفع إلى تنمية مطردة وطويلة الأمد للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية".وأكد شي أن "المجتمع الدولي يواجه في الوقت الحالي تحديات عديدة، والصين وكوريا الجنوبية تتحملان مسؤولية الحفاظ على السلام الإقليمي وتعزيز الرخاء في العالم".وأضاف شي أن "الصين مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي، وبذل جهود فعالة لضمان استقرار وسلاسة السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية".ودعا شي إلى "حماية المنظومة الدولية المتمركزة حول الأمم المتحدة والنظام الدولي المرتكز على القانون الدولي، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وعقلانية".ومن ناحيته، هنأ يون الصين على عقد "الدورتين" بنجاح، والإنجازات التنموية الكبيرة التي حققها البلاد تحت قيادة الرئيس شي.وقال يون إن "كوريا الجنوبية والصين تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الودية، وخلال الأعوام الثلاثين الماضية، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية، حقق البلدان إنجازات عظيمة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ما جلب منافع ملموسة لشعبي البلدين". وأضاف يون أن "تعزيز التعاون بين البلدين يفضي إلى تحقيق التنمية بكل منهما، ويعود بالنفع على شعبيهما، وسيساهم أيضا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في شمال شرق آسيا".واستطرد يون قائلا إن "كوريا الجنوبية مستعدة للحفاظ على علاقات وثيقة ورفيعة المستوى مع الصين لدعم الثقة المتبادلة، وتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين، ورفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى".

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