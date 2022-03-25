https://arabic.sputniknews.com/20220325/السعودية-تدمر-مسيرتين-مفخختين-أطلقتا-باتجاه-نجران-والتحالف-يحذر-أنصار-الله-من-اختبار-صبره-1060463206.html

السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران... و"التحالف" يحذر "أنصار الله" من اختبار صبره

السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران... و"التحالف" يحذر "أنصار الله" من اختبار صبره

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين "مفخختين" أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه نجران. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T16:55+0000

2022-03-25T16:55+0000

2022-03-25T16:55+0000

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جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع السعودية.وأشار التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "أنصار الله" نفذت 16 هجوما عدائيا، وأنه يمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات".وتابع التحالف "محذرا الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وأن لا يختبروا صبره".ويأتي الهجوم بعدما أعلن التحالف، اليوم الجمعة، اعتراضه وتدمير 6 طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف التحالف في بيان، أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.وأشار التحالف إلى أن تلك المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة.كما جدد التحالف دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، ولكنه لفت إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.وأعلن التحالف الأربعاء الماضي، تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.وأوضح أن جماعة "أنصار الله" تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي، أنه تم تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/أنصار-الله-تقول-إنها-ستعلن-عن-تفاصيل-عملية-واسعة-في-العمق-السعودي-1060460181.html

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السعودية, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, العالم العربي