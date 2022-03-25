https://arabic.sputniknews.com/20220325/السعودية-تدمير-9-مسيرات-مفخخة-وصاروخ-باليستي-أطلقوا-باتجاه-جازان-1060457925.html
السعودية... تدمير 9 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي أطلقوا باتجاه جازان
السعودية... تدمير 9 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي أطلقوا باتجاه جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير الدفاعات السعودية 9 طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخ باليتستي، أطلقوا باتجاه نجران. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:43+0000
2022-03-25T14:43+0000
2022-03-25T14:43+0000
السعودية
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وقال المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له، إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وحذر التحالف العربي في بيان له، من "محاولة "أنصار الله" إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس/ آذار الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن".وأشار البيان إلى "استمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أنها - جماعة "أنصار الله" - تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
السعودية... تدمير 9 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي أطلقوا باتجاه جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير الدفاعات السعودية 9 طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخ باليتستي، أطلقوا باتجاه نجران.
وقال المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له، إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير الدفاعات السعودية 9 طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخ باليستي، أطلقوا باتجاه نجران.
وحذر التحالف العربي في بيان له، من "محاولة "أنصار الله
" إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس/ آذار الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن".
وأشار البيان إلى "استمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أنها - جماعة "أنصار الله" - تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية
، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.