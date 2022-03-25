عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/السعودية-لن-نتحمل-مسؤولية-نقص-إمدادات-النفط-الناجم-عن-هجمات-أنصار-الله-1060466174.html
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
قالت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة لن تتحمل أي نقص في إمدادات النفط بالأسواق العالمية نتيجة هجمات "أنصار الله" اليمنية على منشآتها... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:56+0000
2022-03-25T18:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104287/78/1042877827_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f31b4359669ecde834ae25d7513a04b2.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الطاقة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.وقال المصدر إن المملكة "لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".وأضاف أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.وشدد المصدر على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".وأشار إلى "الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أرامكو-في-جدة-ونجران-وجازان-1060464799.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104287/78/1042877827_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_f3b0abfb24fdcc26ba72caff21e9ef80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"

18:56 GMT 25.03.2022
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERSحريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
قالت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة لن تتحمل أي نقص في إمدادات النفط بالأسواق العالمية نتيجة هجمات "أنصار الله" اليمنية على منشآتها النفطية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الطاقة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.
وقال المصدر إن المملكة "لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
وأضاف أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
"أنصار الله" تعلن مهاجمة "أرامكو" في جدة ونجران وجازان
18:02 GMT
وشدد المصدر على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".
وأشار إلى "الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:24 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر (0) والسنغال (0) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (الشوط الأول)19:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала