https://arabic.sputniknews.com/20220325/السعودية-لن-نتحمل-مسؤولية-نقص-إمدادات-النفط-الناجم-عن-هجمات-أنصار-الله-1060466174.html
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
قالت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة لن تتحمل أي نقص في إمدادات النفط بالأسواق العالمية نتيجة هجمات "أنصار الله" اليمنية على منشآتها... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:56+0000
2022-03-25T18:56+0000
2022-03-25T18:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الطاقة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.وقال المصدر إن المملكة "لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".وأضاف أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.وشدد المصدر على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".وأشار إلى "الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أرامكو-في-جدة-ونجران-وجازان-1060464799.html
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
قالت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة لن تتحمل أي نقص في إمدادات النفط بالأسواق العالمية نتيجة هجمات "أنصار الله" اليمنية على منشآتها النفطية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الطاقة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
)، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.
وقال المصدر إن المملكة "لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
وأضاف أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان
تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.
وشدد المصدر على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".
وأشار إلى "الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".