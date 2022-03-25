https://arabic.sputniknews.com/20220325/السفارة-البريطانية-تشعر-بـقلق-عميق-بعد-إغلاق-حسابات-مصرفية-1060463451.html
السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية
السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الجمعة، أنها تشعر "بقلق عميق" من قيام البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T17:06+0000
2022-03-25T17:06+0000
2022-03-25T17:06+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأوضحت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية "فيما يبدو أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز".يشار إلى أن قاضية لبنانية، أصدرت، أمس الخميس، تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها رويترز، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الجمعة، أنها تشعر "بقلق عميق" من قيام البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.
وأوضحت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية "فيما يبدو أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز".
يشار إلى أن قاضية لبنانية، أصدرت، أمس الخميس، تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها رويترز، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.