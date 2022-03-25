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السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية
السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الجمعة، أنها تشعر "بقلق عميق" من قيام البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T17:06+0000
2022-03-25T17:06+0000
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وأوضحت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية "فيما يبدو أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز".يشار إلى أن قاضية لبنانية، أصدرت، أمس الخميس، تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها رويترز، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.
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لبنان, أخبار لبنان

السفارة البريطانية تشعر بـ"قلق عميق" بعد إغلاق حسابات مصرفية

17:06 GMT 25.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الجمعة، أنها تشعر "بقلق عميق" من قيام البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.
وأوضحت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية "فيما يبدو أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز".
يشار إلى أن قاضية لبنانية، أصدرت، أمس الخميس، تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها رويترز، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.
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