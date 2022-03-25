https://arabic.sputniknews.com/20220325/السودان-فنانة-شهيرة-تتعرض-للسرقة-داخل-شقتها-تحت-تهديد-السلاح-1060465390.html
السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح
السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح
تعرضت فنانة شهيرة في السودان للسرقة والنهب، بعد قيام عصابة باقتحام شقتها تحت تهديد السلاح. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:25+0000
2022-03-25T18:25+0000
2022-03-25T18:25+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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واقتحمت العصابة الشقة الكائنة في حي الكافوري مربع (3)، وكسروا بابها وهددوا الفنانة وأفراد أسرتها بالأسلحة النارية، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.وتمكن المسلحون من سرقة 5 هواتف محمولة تخص الفنانة وعائلتها، إلى جانب مجوهرات بوزن 7 غرامات.من جانبها، اتخذت شرطة قسم بحري شرق الإجراءات القانونية اللازمة، وقيّدت بلاغا بواقعة السرقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح
تعرضت فنانة شهيرة في السودان للسرقة والنهب، بعد قيام عصابة باقتحام شقتها تحت تهديد السلاح.
واقتحمت العصابة الشقة الكائنة في حي الكافوري مربع (3)، وكسروا بابها وهددوا الفنانة وأفراد أسرتها بالأسلحة النارية، وفقا لصحيفة "الانتباهة"
السودانية.
وتمكن المسلحون من سرقة 5 هواتف محمولة تخص الفنانة وعائلتها، إلى جانب مجوهرات بوزن 7 غرامات.
من جانبها، اتخذت شرطة قسم بحري شرق الإجراءات القانونية اللازمة، وقيّدت بلاغا بواقعة السرقة.