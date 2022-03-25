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السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح
السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح
تعرضت فنانة شهيرة في السودان للسرقة والنهب، بعد قيام عصابة باقتحام شقتها تحت تهديد السلاح.‏ 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:25+0000
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واقتحمت العصابة الشقة الكائنة في حي الكافوري مربع (3)، وكسروا بابها وهددوا الفنانة وأفراد أسرتها بالأسلحة النارية، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.وتمكن المسلحون من سرقة 5 هواتف محمولة تخص الفنانة وعائلتها، إلى جانب مجوهرات بوزن 7 غرامات.من جانبها، اتخذت شرطة قسم بحري شرق الإجراءات القانونية اللازمة، وقيّدت بلاغا بواقعة السرقة.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... فنانة شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقتها تحت تهديد السلاح

18:25 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Александр Гращенков / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
مدينة الخرطوم
© Sputnik . Александр Гращенков
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تعرضت فنانة شهيرة في السودان للسرقة والنهب، بعد قيام عصابة باقتحام شقتها تحت تهديد السلاح.‏
واقتحمت العصابة الشقة الكائنة في حي الكافوري مربع (3)، وكسروا بابها وهددوا الفنانة وأفراد أسرتها بالأسلحة النارية، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.
وتمكن المسلحون من سرقة 5 هواتف محمولة تخص الفنانة وعائلتها، إلى جانب مجوهرات بوزن 7 غرامات.
من جانبها، اتخذت شرطة قسم بحري شرق الإجراءات القانونية اللازمة، وقيّدت بلاغا بواقعة السرقة.
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