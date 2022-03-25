https://arabic.sputniknews.com/20220325/الصحة-الروسية-تؤكد-أن-زعيم-الحزب-الديمقراطي-الليبيرالي-الروسي-في-حالة-مستقرة-1060441618.html
الصحة الروسية تؤكد أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبيرالي الروسي في حالة مستقرة
الصحة الروسية تؤكد أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبيرالي الروسي في حالة مستقرة
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية أن حالة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي مستقرة، ويواصل الأطباء تقديم كل المساعدة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:23+0000
2022-03-25T09:23+0000
2022-03-25T09:23+0000
روسيا
الحزب الديمقراطي الليبرالي
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يقول التقرير: "تم تقييم حالة فلاديمير جيرينوفسكي على أنها مستقرة. يواصل الأطباء تقديم كل المساعدة الطبية الممكنة في هذه الحالة".في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي في قناته على "تلغرام"، ثم حذف المنشور. وفي وقت لاحق نفى رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، مشيرًا إلى أن حالته كانت خطيرة حقًا، وتمنى له الشفاء.كما وصف الحزب الديمقراطي الليبرالي المعلومات المتعلقة بوفاة جيرينوفسكي بأنها كاذبة.يكر أنه دخل إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا. كتب صحيفة كوميرسانت أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أخفى التشخيص لمدة أسبوعين حتى لا يُدخل شكوكًا غير ضرورية في صفوف مؤيدي التطعيم.في 11 مارس/ آذار، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إيقاظ جيرينوفسكي بعد التخدير وكان واعيًا.ولوحظ أن السياسي يتحسن تدريجياً، حيث يتم إعطاؤه المهدئات اللازمة للنوم والشفاء السريع.في وقت مبكر من 20 مارس، ظهرت تقارير تقول بأن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي في حالة حرجة. وبحسب تقارير إعلامية، شخص الأطباء بأنه مصاب بالصدمة الإنتانية. تم تخديره مرة أخرى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لأن رئتيه كانتا ملتهبتين تمامًا.ولد فلاديمير جيرينوفسكي في 25 أبريل/ نيسان 1946 في ألما آتا (كازاخستان). من 31 مارس 1990 ، أصبح رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا (عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ 1989). كان مرشحًا لمنصب رئيس روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية في عام 1991، لمنصب رئيس روسيا في انتخابات 1996، 2000، 2008، 2012، 2018.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الحزب الديمقراطي الليبرالي
الصحة الروسية تؤكد أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبيرالي الروسي في حالة مستقرة
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية أن حالة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي مستقرة، ويواصل الأطباء تقديم كل المساعدة الممكنة.
يقول التقرير: "تم تقييم حالة فلاديمير جيرينوفسكي على أنها مستقرة. يواصل الأطباء تقديم كل المساعدة الطبية الممكنة في هذه الحالة".
في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي في قناته على "تلغرام"، ثم حذف المنشور. وفي وقت لاحق نفى رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، مشيرًا إلى أن حالته كانت خطيرة حقًا، وتمنى له الشفاء.
كما وصف الحزب الديمقراطي الليبرالي المعلومات المتعلقة بوفاة جيرينوفسكي بأنها كاذبة.
يكر أنه دخل إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا. كتب صحيفة كوميرسانت أن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أخفى التشخيص لمدة أسبوعين حتى لا يُدخل شكوكًا غير ضرورية في صفوف مؤيدي التطعيم.
في 11 مارس/ آذار، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إيقاظ جيرينوفسكي بعد التخدير وكان واعيًا.
ولوحظ أن السياسي يتحسن تدريجياً، حيث يتم إعطاؤه المهدئات اللازمة للنوم والشفاء السريع.
في وقت مبكر من 20 مارس، ظهرت تقارير تقول بأن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي في حالة حرجة. وبحسب تقارير إعلامية، شخص الأطباء بأنه مصاب بالصدمة الإنتانية. تم تخديره مرة أخرى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لأن رئتيه كانتا ملتهبتين تمامًا.
ولد فلاديمير جيرينوفسكي في 25 أبريل/ نيسان 1946 في ألما آتا (كازاخستان). من 31 مارس 1990 ، أصبح رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا (عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ 1989). كان مرشحًا لمنصب رئيس روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية في عام 1991، لمنصب رئيس روسيا في انتخابات 1996، 2000، 2008، 2012، 2018.