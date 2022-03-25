الفائزون في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022
صورة بعنوان "إخلاء مستوطنة سان إيسيدرو"، للمصور الكولومبي فلاديمير إنسينا، الفائز في فئة "صور فردية - جنوب أمريكا" في مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
يعتقل رجال الشرطة رجلاً بينما تقاوم زوجته وعائلته، أثناء عمليات إخلاء الأشخاص من مستوطنة سان إيسيدرو، في بويرتو كالداس، ريسارالدا، كولومبيا، في 6 مارس 2021.
صورة بعنوان "إخلاء مستوطنة سان إيسيدرو"، للمصور الكولومبي فلاديمير إنسينا، الفائز في فئة "صور فردية - جنوب أمريكا" في مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
يعتقل رجال الشرطة رجلاً بينما تقاوم زوجته وعائلته، أثناء عمليات إخلاء الأشخاص من مستوطنة سان إيسيدرو، في بويرتو كالداس، ريسارالدا، كولومبيا، في 6 مارس 2021.
صورة لأطفال فلسطينيين في غزة للمصور الفلسطيني فاطمة شبير، الفائزة في فئة "صور فردية - آسيا" في مسابقة مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
أطفال فلسطينيون يحملون الشموع خلال مسيرة وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 25 مايو/ أيار عام 2021 في مدينة غزة، قطاع غزة. وعاد سكان غزة إلى منازلهم المتضررة والمدمرة فيما بدأ أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مستمر. يُنهي وقف إطلاق النار أحد عشر يومًا من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا، العديد منهم من النساء والأطفال، و 13 إسرائيليًا. بدأ الصراع في العاشر من مايو بعد تصاعد التوترات في القدس الشرقية واشتباكات في المسجد الأقصى.
صورة لأطفال فلسطينيين في غزة للمصور الفلسطيني فاطمة شبير، الفائزة في فئة "صور فردية - آسيا" في مسابقة مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
أطفال فلسطينيون يحملون الشموع خلال مسيرة وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 25 مايو/ أيار عام 2021 في مدينة غزة، قطاع غزة. وعاد سكان غزة إلى منازلهم المتضررة والمدمرة فيما بدأ أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مستمر. يُنهي وقف إطلاق النار أحد عشر يومًا من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا، العديد منهم من النساء والأطفال، و 13 إسرائيليًا. بدأ الصراع في العاشر من مايو بعد تصاعد التوترات في القدس الشرقية واشتباكات في المسجد الأقصى.
صورة من سلسلة "الوعد" للمصورة الأرجنتينية إيرينا ويرنينغ، الفائزة في فئة "قصص أمريكا الجنوبية" في مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
تشعر أنتونيلا بالنعاس أثناء الدراسة، وغالبًا ما تدرس في السرير. تشعر بنقص الحافز. تقول: "لا شيء أفضل من التواجد في الفصل الدراسي". في هذه الصورة، التقطت اللحظة التي تتثاءب فيها أثناء دراستها للغة. في بعض الأحيان تدرس من السرير لأنها تفتقر إلى الدافع للنهوض. ملاحظة: تم التقاط الصورة بموافقة صريحة وبالتعاون الكامل مع والدة الشخص المعني. تم إبلاغ الوالدين والموضوع بشكل كافٍ بطبيعة المشروع والغرض منه وتوزيعه.
صورة من سلسلة "الوعد" للمصورة الأرجنتينية إيرينا ويرنينغ، الفائزة في فئة "قصص أمريكا الجنوبية" في مسابقة صور الصحافة العالمية الإقليمية 2022.
تشعر أنتونيلا بالنعاس أثناء الدراسة، وغالبًا ما تدرس في السرير. تشعر بنقص الحافز. تقول: "لا شيء أفضل من التواجد في الفصل الدراسي". في هذه الصورة، التقطت اللحظة التي تتثاءب فيها أثناء دراستها للغة. في بعض الأحيان تدرس من السرير لأنها تفتقر إلى الدافع للنهوض. ملاحظة: تم التقاط الصورة بموافقة صريحة وبالتعاون الكامل مع والدة الشخص المعني. تم إبلاغ الوالدين والموضوع بشكل كافٍ بطبيعة المشروع والغرض منه وتوزيعه.
صورة من سلسلة Amazonian Dystopia للمصور البرازيلي لالو دي ألميدا، الفائز في فئة "المشاريع طويلة الأجل لأمريكا الجنوبية" في مسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية لعام 2022. صبي النهر يلعب مع كلبه في "مجتمع باراتيزو"، على ضفاف نهر تشينغو، بالقرب من سد بيلو مونتي. المكان محاط ببقع كبيرة تشبه المسواك من الأشجار الميتة، تكونت بعد فيضان الخزان بمساحة تقارب 516 كم مربع. يطلق الغطاء النباتي المتعفن غاز الميثان وهو أكثر ضررًا بتأثيرات الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون.
صورة من سلسلة Amazonian Dystopia للمصور البرازيلي لالو دي ألميدا، الفائز في فئة "المشاريع طويلة الأجل لأمريكا الجنوبية" في مسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية لعام 2022. صبي النهر يلعب مع كلبه في "مجتمع باراتيزو"، على ضفاف نهر تشينغو، بالقرب من سد بيلو مونتي. المكان محاط ببقع كبيرة تشبه المسواك من الأشجار الميتة، تكونت بعد فيضان الخزان بمساحة تقارب 516 كم مربع. يطلق الغطاء النباتي المتعفن غاز الميثان وهو أكثر ضررًا بتأثيرات الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون.
صورة من سلسلة "الحرب اللانهائية" للمصور الكشميري دار ياسين والتي تلقت تنويهًا مشرفًا في مسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية 2022.
نساء كشميريات يعبرن جدارًا حجريًا للانضمام إلى جنازة راميز أحمد، الشرطي الذي قُتل في هجوم مسلح، في ياشاما، شمال شرق سريناغار، كشمير التي تسيطر عليها الهند، 3 ديسمبر/ كانون الأول. في 14 سبتمبر/ أيلول 2021. قتل أحمد واثنان آخران من رجال الشرطة عندما أطلق مسلحون الرصاص على حافلة تقل رجال شرطة في ضواحي سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة ، مما أدى إلى إصابة 14 ضابطا.
صورة من سلسلة "الحرب اللانهائية" للمصور الكشميري دار ياسين والتي تلقت تنويهًا مشرفًا في مسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية 2022.
نساء كشميريات يعبرن جدارًا حجريًا للانضمام إلى جنازة راميز أحمد، الشرطي الذي قُتل في هجوم مسلح، في ياشاما، شمال شرق سريناغار، كشمير التي تسيطر عليها الهند، 3 ديسمبر/ كانون الأول. في 14 سبتمبر/ أيلول 2021. قتل أحمد واثنان آخران من رجال الشرطة عندما أطلق مسلحون الرصاص على حافلة تقل رجال شرطة في ضواحي سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة ، مما أدى إلى إصابة 14 ضابطا.
صورة من سلسلة "بينما الأرض المجمدة تحترق" للمصورة الروسية نانا هيتمان، الفائزة في فئة "قصص أوروبا" فيمسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية 2022.
يسير الناس على طول نهر بولوس الجليدي، الذي يقع في واد عميق على بعد حوالي 100 كيلومتر من ياكوتسك، وهو ملاذ شهير في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة في العاصمة إلى 30 درجة مئوية، في سخا، سيبيريا، روسيا، 16 يونيو 2021. تحتفظ التربة الصقيعية الموجودة أسفل النهر الجليدي بجزء منها على الأقل مجمدة خلال أشهر الصيف، لكن صحيفة "سيبيريا تايمز" ذكرت علماء محليين قولهم إن ذوبان الجليد في المنطقة قد تسارع في السنوات العشر الماضية.
صورة من سلسلة "بينما الأرض المجمدة تحترق" للمصورة الروسية نانا هيتمان، الفائزة في فئة "قصص أوروبا" فيمسابقة الصور الصحفية العالمية الإقليمية 2022.
يسير الناس على طول نهر بولوس الجليدي، الذي يقع في واد عميق على بعد حوالي 100 كيلومتر من ياكوتسك، وهو ملاذ شهير في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة في العاصمة إلى 30 درجة مئوية، في سخا، سيبيريا، روسيا، 16 يونيو 2021. تحتفظ التربة الصقيعية الموجودة أسفل النهر الجليدي بجزء منها على الأقل مجمدة خلال أشهر الصيف، لكن صحيفة "سيبيريا تايمز" ذكرت علماء محليين قولهم إن ذوبان الجليد في المنطقة قد تسارع في السنوات العشر الماضية.
صورة من "سلسلة سينما كابول" للمصور العراقي برام يانسن، الفائز في فئة "قصص" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
أحد الموظفين يسير في أروقة سينما أريانا، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. لا يزال موظفو السينما يحضرون إلى العمل كل يوم على أمل أن يحصلوا في النهاية على رواتبه ، على الرغم من أوامر طالبان بالتوقف عن العمل.
صورة من "سلسلة سينما كابول" للمصور العراقي برام يانسن، الفائز في فئة "قصص" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
أحد الموظفين يسير في أروقة سينما أريانا، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. لا يزال موظفو السينما يحضرون إلى العمل كل يوم على أمل أن يحصلوا في النهاية على رواتبه ، على الرغم من أوامر طالبان بالتوقف عن العمل.
احتجاجات السودان للمصور السوداني فايز أبو بكر محمد، الفائز في فئة "صور فردية - أفريقيا"مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
متظاهرة ترمي عبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن، خلال مسيرة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، في الخرطوم، السودان، في 30 ديسمبر 2021.
احتجاجات السودان للمصور السوداني فايز أبو بكر محمد، الفائز في فئة "صور فردية - أفريقيا"مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
متظاهرة ترمي عبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن، خلال مسيرة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، في الخرطوم، السودان، في 30 ديسمبر 2021.
صورة من "سلسلة صورة الغياب" للمصورة الكولومبية فيفيانا بيريتي، الفائزة في فئة "درجة الشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
أقارب ضحايا الاختفاء القسري يتظاهرون أمام قصر العدل في ساحة بوليفار في بوغوتا. تم تدمير القصر بالكامل وإحراقه في نوفمبر 1985 عندما قام مقاتلو حركة 19 أبريل (حركة 19 أبريل) باقتحام المبنى واحتجزوا حوالي 300 شخص كرهائن. كان أعضاء الحركة يعتزمون إجراء محاكمة ضد الرئيس آنذاك بيليساريو بيتانكور، بسبب الإخفاقات والصعوبات في عملية السلام التي وافقوا عليها قبل أشهر. صد الجيش الاستيلاء على القصر من خلال اقتحام القصر بالدبابات والصواريخ، مما أسفر عن مقتل 94 شخصًا - من بينهم 11 قاضي محكمة - وجرح العشرات وفقد 11، معظمهم من موظفي الكافتيريا والزوار، وإيرما فرانكو بينيدا، المحامي وعضو في حرب العصابات. الذين شاركوا في حصار "حركة 19 أبريل" وشارك أكثر من ألف جندي في عملية قتال 35 مقاتلا. تم تدمير أكثر من 6000 ملف في حريق القصر، بما في ذلك عدة عمليات ضد العسكريين لانتهاكات حقوق الإنسان. بوغوتا، منطقة العاصمة، كولومبيا، يوليو 2017.
صورة من "سلسلة صورة الغياب" للمصورة الكولومبية فيفيانا بيريتي، الفائزة في فئة "درجة الشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
أقارب ضحايا الاختفاء القسري يتظاهرون أمام قصر العدل في ساحة بوليفار في بوغوتا. تم تدمير القصر بالكامل وإحراقه في نوفمبر 1985 عندما قام مقاتلو حركة 19 أبريل (حركة 19 أبريل) باقتحام المبنى واحتجزوا حوالي 300 شخص كرهائن. كان أعضاء الحركة يعتزمون إجراء محاكمة ضد الرئيس آنذاك بيليساريو بيتانكور، بسبب الإخفاقات والصعوبات في عملية السلام التي وافقوا عليها قبل أشهر. صد الجيش الاستيلاء على القصر من خلال اقتحام القصر بالدبابات والصواريخ، مما أسفر عن مقتل 94 شخصًا - من بينهم 11 قاضي محكمة - وجرح العشرات وفقد 11، معظمهم من موظفي الكافتيريا والزوار، وإيرما فرانكو بينيدا، المحامي وعضو في حرب العصابات. الذين شاركوا في حصار "حركة 19 أبريل" وشارك أكثر من ألف جندي في عملية قتال 35 مقاتلا. تم تدمير أكثر من 6000 ملف في حريق القصر، بما في ذلك عدة عمليات ضد العسكريين لانتهاكات حقوق الإنسان. بوغوتا، منطقة العاصمة، كولومبيا، يوليو 2017.
صورة من شوق الغريب الذي كسر مساره للمصورة المصرية رحاب الدليل ، الفائزة في فئة "النموذج المفتوح" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
سليمان يسحب ورقة بلاستيكية لتجفيف محصول نباته. أكتوبر/ تشرين الأول 2020. سكن البدو شبه جزيرة سيناء منذ قرون وواجهوا التمييز منذ فترة طويلة. لا يزال يُنظر إليهم على أنهم متعاونون أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء من عام 1967 إلى عام 1982، عندما بقي البدو لحماية أراضيهم. كما تم تحريف المرأة البدوية وتصويرها نمطيًا في وسائل الإعلام المصرية. لتحدي هذه الصور النمطية في المشروع ، صور نساء من المجتمع، مطبوعة على القماش، تم تطريزها من قبل النساء أنفسهن، وساهم رجال من المجتمع بشعر مكتوب بخط اليد. المصور ناشط وكان عضوًا نشطًا في المجتمع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
صورة من شوق الغريب الذي كسر مساره للمصورة المصرية رحاب الدليل ، الفائزة في فئة "النموذج المفتوح" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
سليمان يسحب ورقة بلاستيكية لتجفيف محصول نباته. أكتوبر/ تشرين الأول 2020. سكن البدو شبه جزيرة سيناء منذ قرون وواجهوا التمييز منذ فترة طويلة. لا يزال يُنظر إليهم على أنهم متعاونون أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء من عام 1967 إلى عام 1982، عندما بقي البدو لحماية أراضيهم. كما تم تحريف المرأة البدوية وتصويرها نمطيًا في وسائل الإعلام المصرية. لتحدي هذه الصور النمطية في المشروع ، صور نساء من المجتمع، مطبوعة على القماش، تم تطريزها من قبل النساء أنفسهن، وساهم رجال من المجتمع بشعر مكتوب بخط اليد. المصور ناشط وكان عضوًا نشطًا في المجتمع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
صورة لـ Evia Island Wildfire للمصور اليوناني كونستانتينوس تساكاليديس، الفائز في فئة "صور فردية - أوروبا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
تتفاعل كريتسيوبي بانايوتا، البالغة من العمر 81 عامًا، عند اقتراب حريق هائل من منزلها في قرية غوفيز في جزيرة يفا باليونان في 8 أغسطس/ آب 2021. بعد فترة طويلة من موجة الحر، كان الطقس الأكثر سخونة الذي شهدته اليونان منذ 30 عامًا، وكان الآلاف من السكان تم إجلاؤها بواسطة قارب بعد حرائق الغابات التي ضربت ثاني أكبر جزيرة في اليونان.
صورة لـ Evia Island Wildfire للمصور اليوناني كونستانتينوس تساكاليديس، الفائز في فئة "صور فردية - أوروبا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
تتفاعل كريتسيوبي بانايوتا، البالغة من العمر 81 عامًا، عند اقتراب حريق هائل من منزلها في قرية غوفيز في جزيرة يفا باليونان في 8 أغسطس/ آب 2021. بعد فترة طويلة من موجة الحر، كان الطقس الأكثر سخونة الذي شهدته اليونان منذ 30 عامًا، وكان الآلاف من السكان تم إجلاؤها بواسطة قارب بعد حرائق الغابات التي ضربت ثاني أكبر جزيرة في اليونان.
صورة من سلسلة "العلاقة الزرقاء" للمصور الياباني كوسيوكي أوكاهارا، الفائز في فئة "النموذج المفتوح" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
من فيلم "بليو أفير" (2021Blue Affair). "بليو أفير" هو فيلم وثائقي تجريبي تأملي يستند إلى تجارب المصور في زيارة كوزا (مدينة أوكيناوا رسميًا)، اليابان، وكيف يعاود الناس زيارة كوزا في أحلام متكررة. يعتمد الفيلم الوثائقي على هذه الأحلام، ويتألف من صور ثابتة التقطتها أوهارا في كوزا على مدار ثلاث سنوات، ورواها المصور. يستكشف الفيديو كيف تتغلغل الذكريات في الأحلام ويطلب منا إعادة النظر في العلاقة بين الأحلام والواقع المعاش.
صورة من سلسلة "العلاقة الزرقاء" للمصور الياباني كوسيوكي أوكاهارا، الفائز في فئة "النموذج المفتوح" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
من فيلم "بليو أفير" (2021Blue Affair). "بليو أفير" هو فيلم وثائقي تجريبي تأملي يستند إلى تجارب المصور في زيارة كوزا (مدينة أوكيناوا رسميًا)، اليابان، وكيف يعاود الناس زيارة كوزا في أحلام متكررة. يعتمد الفيلم الوثائقي على هذه الأحلام، ويتألف من صور ثابتة التقطتها أوهارا في كوزا على مدار ثلاث سنوات، ورواها المصور. يستكشف الفيديو كيف تتغلغل الذكريات في الأحلام ويطلب منا إعادة النظر في العلاقة بين الأحلام والواقع المعاش.
صورة بعنوان "ام + تي" (M+T) للمصور الروسي ماري غيلمان والتي نالت "درجة الشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
هذه قصة حميمة عن حب الزوجين - مينيا وتاتيانا، وكلاهما في الخمسينيات من العمر - مصابين بمتلازمة داون في قرية سفيتلانا الاجتماعية، والتي تعد موطنًا لأشخاص ذوي اختلافات عقلية مختلفة، بالإضافة إلى مرشديهم والمتطوعين. سفيتلانا ليست ملجأ أو عيادة. كل ساكن له قيمته كشخص، والجميع يعمل من أجل الصالح العام. زار المصور سفيتلانا ومكث هناك لبضعة أيام كل شهرين منذ عام 2016، ويشعر أنها أصبحت جزءًا من حياتها. هذا مشروع تعاوني - صورت تاتيانا نفسها صور بولارويد في القصة.
صورة بعنوان "ام + تي" (M+T) للمصور الروسي ماري غيلمان والتي نالت "درجة الشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
هذه قصة حميمة عن حب الزوجين - مينيا وتاتيانا، وكلاهما في الخمسينيات من العمر - مصابين بمتلازمة داون في قرية سفيتلانا الاجتماعية، والتي تعد موطنًا لأشخاص ذوي اختلافات عقلية مختلفة، بالإضافة إلى مرشديهم والمتطوعين. سفيتلانا ليست ملجأ أو عيادة. كل ساكن له قيمته كشخص، والجميع يعمل من أجل الصالح العام. زار المصور سفيتلانا ومكث هناك لبضعة أيام كل شهرين منذ عام 2016، ويشعر أنها أصبحت جزءًا من حياتها. هذا مشروع تعاوني - صورت تاتيانا نفسها صور بولارويد في القصة.
صورة بعنوان "المقلاع" للمصور "أنانيموس" (كجهوا الهوية)، الفائز في فئة "صور فردية - جنوب آسيا وأوقيانوسيا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
متظاهرون يستخدمون مقلاع وأسلحة أخرى محلية الصنع في اشتباك مع قوات الأمن في مارس/ آذار. قال مصور التايمز: "ترى هؤلاء الشباب يحملون مقلاع وأسلحة محلية الصنع بالكاد يمكن أن تقتل طائرًا، ويواجهون جيشًا. إنهم يقاتلون من أجل حريتهم وديمقراطيتهم".
صورة بعنوان "المقلاع" للمصور "أنانيموس" (كجهوا الهوية)، الفائز في فئة "صور فردية - جنوب آسيا وأوقيانوسيا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
متظاهرون يستخدمون مقلاع وأسلحة أخرى محلية الصنع في اشتباك مع قوات الأمن في مارس/ آذار. قال مصور التايمز: "ترى هؤلاء الشباب يحملون مقلاع وأسلحة محلية الصنع بالكاد يمكن أن تقتل طائرًا، ويواجهون جيشًا. إنهم يقاتلون من أجل حريتهم وديمقراطيتهم".
صور بعنوان "مدرسة كاملوبس السكنية" للمصور الكندي آمبر براكين، الفائز في فئة "صور فردية - شمال ووسط أمريكا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
يشير الثوب الأحمر على طول الطريق السريع إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم في مدرسة كاملوبس الهندية السكنية في كاملوبس، كولومبيا البريطانية يوم 19 يونيو 2021. تستخدم الفساتين الحمراء أيضًا للدلالة على العدد غير المتناسب من النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات.
صور بعنوان "مدرسة كاملوبس السكنية" للمصور الكندي آمبر براكين، الفائز في فئة "صور فردية - شمال ووسط أمريكا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
يشير الثوب الأحمر على طول الطريق السريع إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم في مدرسة كاملوبس الهندية السكنية في كاملوبس، كولومبيا البريطانية يوم 19 يونيو 2021. تستخدم الفساتين الحمراء أيضًا للدلالة على العدد غير المتناسب من النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات.
صورة من "سلسلة انتفاضة ميانمار" للمصور الميانماري تا مو، الفائز بـ >درجةالشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يهتفون ويقفون تحية بثلاثة أصابع خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب في يانغون، ميانمار في 31 مارس/ آذار 2021.
صورة من "سلسلة انتفاضة ميانمار" للمصور الميانماري تا مو، الفائز بـ >درجةالشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يهتفون ويقفون تحية بثلاثة أصابع خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب في يانغون، ميانمار في 31 مارس/ آذار 2021.
صورة من "سلسلة إنقاذ الغابات بواسطة النار" للمصور الأسترالي ماثيو أبوت، الفائزة في فئة "قصص جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
مجموعة من النساء الأكبر سناً في ناوارديكين، يصطادون السلاحف بأدوات منزلية الصنع في السهول الفيضية بالقرب من غانبالانيا، أرنهيم لاند، أستراليا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. لقد أمضوا طوال اليوم في العثور على سلحفتين فقط، وهي طعام شهير. قريباً سيتم حرق العشب لتسهيل عملية البحث.
صورة من "سلسلة إنقاذ الغابات بواسطة النار" للمصور الأسترالي ماثيو أبوت، الفائزة في فئة "قصص جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
مجموعة من النساء الأكبر سناً في ناوارديكين، يصطادون السلاحف بأدوات منزلية الصنع في السهول الفيضية بالقرب من غانبالانيا، أرنهيم لاند، أستراليا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. لقد أمضوا طوال اليوم في العثور على سلحفتين فقط، وهي طعام شهير. قريباً سيتم حرق العشب لتسهيل عملية البحث.
صورة من "سلسلة ضباب" للمصور الإندونيسي أبريانسياه ليبيرتو، الفائز في فئة "مشاريع جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا طويلة الأجل" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
طفل يتفاعل مع الدخان اللاذع من حريق في أرض الخث في أوغان إلير، جنوب سومطرة، إندونيسيا، في 10 سبتمبر/ أيلول 2015.
صورة من "سلسلة ضباب" للمصور الإندونيسي أبريانسياه ليبيرتو، الفائز في فئة "مشاريع جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا طويلة الأجل" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.
طفل يتفاعل مع الدخان اللاذع من حريق في أرض الخث في أوغان إلير، جنوب سومطرة، إندونيسيا، في 10 سبتمبر/ أيلول 2015.