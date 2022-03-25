الفائزون في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022

صورة من "سلسلة صورة الغياب" للمصورة الكولومبية فيفيانا بيريتي، الفائزة في فئة "درجة الشرف" في مسابقة الصور العالمية للصحافة الإقليمية 2022.

أقارب ضحايا الاختفاء القسري يتظاهرون أمام قصر العدل في ساحة بوليفار في بوغوتا. تم تدمير القصر بالكامل وإحراقه في نوفمبر 1985 عندما قام مقاتلو حركة 19 أبريل (حركة 19 أبريل) باقتحام المبنى واحتجزوا حوالي 300 شخص كرهائن. كان أعضاء الحركة يعتزمون إجراء محاكمة ضد الرئيس آنذاك بيليساريو بيتانكور، بسبب الإخفاقات والصعوبات في عملية السلام التي وافقوا عليها قبل أشهر. صد الجيش الاستيلاء على القصر من خلال اقتحام القصر بالدبابات والصواريخ، مما أسفر عن مقتل 94 شخصًا - من بينهم 11 قاضي محكمة - وجرح العشرات وفقد 11، معظمهم من موظفي الكافتيريا والزوار، وإيرما فرانكو بينيدا، المحامي وعضو في حرب العصابات. الذين شاركوا في حصار "حركة 19 أبريل" وشارك أكثر من ألف جندي في عملية قتال 35 مقاتلا. تم تدمير أكثر من 6000 ملف في حريق القصر، بما في ذلك عدة عمليات ضد العسكريين لانتهاكات حقوق الإنسان. بوغوتا، منطقة العاصمة، كولومبيا، يوليو 2017.