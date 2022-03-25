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https://arabic.sputniknews.com/20220325/القضاء-التونسي-يفرج-عن-صحفي-بعد-أسبوع-من-احتجازه-لرفضه-الإفصاح-عن-مصدره-1060462169.html
القضاء التونسي يفرج عن صحفي بعد أسبوع من احتجازه لرفضه ‏الإفصاح عن مصدره
القضاء التونسي يفرج عن صحفي بعد أسبوع من احتجازه لرفضه ‏الإفصاح عن مصدره
أفرج القضاء التونسي، اليوم الجمعة، عن صحفي ظل محبوسا لمدة أسبوع، لرفضه الإفصاح عن ‏مصادره.‏ 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:42+0000
2022-03-25T16:42+0000
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وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها إنه "بعد إحالة الصحفي خليفة قاسمي من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على أنظار حاكم التحقيق الذي قرر بعد سماعه وبحضور 9 محامين إبقاءه بحالة سراح والإفراج عنه من مركز إيقافه".ونشرت النقابة صورا للصحفي، خليفة القاسمي، بعد الإفراج عنه، واستقباله عددا من أفراد أسرته وزملائه، وإلى جانب فريق الدفاع عنه.وكانت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، كشفت يوم الجمعة الماضي، أن وحدة التحقيق في جرائم ‏الإرهاب قررت احتجاز الصحفي، خليفة القاسمي، لمدة 5 أيام، بسبب رفضه الكشف عن مصدره.‏وأشارت محمد إلى أن قرار احتجاز الصحفي "محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة".وأضافت أن "احتجاز الصحفي، خليفة القاسمي، الصحفي بـ"راديو موزاييك" المحلي جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية".وتابعت لافتة إلى أن رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى دعيا للتحقيق أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/نقابة-الصحفيين-التونسيين-تدعو-لوقفة-احتجاجية-لمواجهة-انحراف-الخط-التحريري-لمؤسسة-التلفزة-1059711528.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

القضاء التونسي يفرج عن صحفي بعد أسبوع من احتجازه لرفضه ‏الإفصاح عن مصدره

16:42 GMT 25.03.2022
© AP Photo / Hassene Dridiمظاهرات لصحفيين تونسيين في تونس، 15 أبريل 2021
مظاهرات لصحفيين تونسيين في تونس، 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
مظاهرات لصحفيين تونسيين في تونس، 15 أبريل 2021
© AP Photo / Hassene Dridi
أفرج القضاء التونسي، اليوم الجمعة، عن صحفي ظل محبوسا لمدة أسبوع، لرفضه الإفصاح عن ‏مصادره.‏
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها إنه "بعد إحالة الصحفي خليفة قاسمي من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على أنظار حاكم التحقيق الذي قرر بعد سماعه وبحضور 9 محامين إبقاءه بحالة سراح والإفراج عنه من مركز إيقافه".
ونشرت النقابة صورا للصحفي، خليفة القاسمي، بعد الإفراج عنه، واستقباله عددا من أفراد أسرته وزملائه، وإلى جانب فريق الدفاع عنه.
وكانت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، كشفت يوم الجمعة الماضي، أن وحدة التحقيق في جرائم ‏الإرهاب قررت احتجاز الصحفي، خليفة القاسمي، لمدة 5 أيام، بسبب رفضه الكشف عن مصدره.‏
وأشارت محمد إلى أن قرار احتجاز الصحفي "محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لوقفة احتجاجية لمواجهة "انحراف الخط التحريري" لمؤسسة التلفزة
10 مارس, 10:29 GMT
وأضافت أن "احتجاز الصحفي، خليفة القاسمي، الصحفي بـ"راديو موزاييك" المحلي جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية".

وتابعت لافتة إلى أن رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى دعيا للتحقيق أيضا.
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